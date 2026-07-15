Wieder heulen Sirenen in Bahrain
- Sirenen in Bahrain nach US-Angriffswelle auf Iran
- Bevölkerung in Bahrain zum sicheren Ort gerufen
- Kuwait fängt vier Marschflugkörper und Drohnen ab
MANAMA (dpa-AFX) - Kurz nach Beginn einer neuen Angriffswelle der USA auf Ziele im Iran haben im Golfstaat Bahrain wieder Sirenen geheult. Das Innenministerium schrieb auf der Plattform X, die Bevölkerung sei aufgerufen worden, Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben. Näheres wurde zunächst nicht bekannt. Bahrain gehört aber zu den Ländern, die im Krieg immer wieder Ziel iranischer Vergeltungsangriffe wurden.
Auch Kuwait ist Angriffen des Irans ausgesetzt. Allein am Mittwoch fingen die Streitkräfte nach eigenen Angaben vier Marschflugkörper und 21 Drohnen ab, die in den Luftraum des Landes eingedrungen waren. Das US-Militär unterhält in beiden Ländern und auch anderen arabischen Staaten der Region Militärstützpunkte./lkl/DP/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich denke schon, dass wir die 100 nochmal sehen, denn die Lagerbestände schrumpfen täglich, bald sind sie aufgebraucht und dann hat der reale Markt das alleinige Sagen. Kann aber nochmal mal fallen, wenn Donaldo mal wieder den TACO macht. Eine Lösung die dauerhaft ist wird es da nicht so schnell geben, da die Interessen viel zu unterschiedlich sind und viele unterschiedliche Player mitspielen. Interessant wird wie sich die Huthis weiter verhalten.