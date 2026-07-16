Raj Grover, CEO von High Tide, beantwortete im Rahmen eines AMA auf Reddit Fragen von Aktionären

CALGARY, AB, 15. Juli 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, freut sich bekannt zu geben, dass Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer, heute, am 15. Juli 2026, im Rahmen seiner fünften „Ask Me Anything“-(„AMA“)-Runde auf Reddit Fragen der Aktionäre beantwortet hat. Die Runde fand im offiziellen Subreddit des Unternehmens, r/HighTideInc , statt.

Mit dem AMA setzt High Tide sein langjähriges Engagement für einen direkten, ungefilterten Austausch mit seinen Privataktionären fort – einer Community, die seit der Gründung des Unternehmens eine zentrale Rolle für dessen Wachstum gespielt hat. Herr Grover beantwortete Fragen von Aktionären und Mitgliedern der Community zur Strategie, zum Geschäftsbetrieb und zu den Aussichten des Unternehmens.

Das AMA folgt auf eine ereignisreiche Phase für High Tide, zu der unter anderem die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026, die angekündigte Übernahme von Northern Helm, die Genehmigung neuer vorrangiger Kreditfazilitäten in Höhe von 40 Millionen C$ bei der BMO sowie der weitere Ausbau des internationalen Geschäfts mit medizinischem Cannabis in Deutschland durch die Mehrheitsbeteiligung an Remexian Pharma GmbH gehörten.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 228 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Im Jahr 2025 war das Unternehmen der erste nordamerikanische Cannabis-Anbieter, der eine stationäre Verkaufsstelle in Deutschland eröffnete.

Schreibe Deinen Kommentar