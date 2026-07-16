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    Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

    Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland
    Foto: stock.adobe.com

    BERLIN, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht vier von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.

    Travelzoo logo

    Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

    • AB 2799 € P.P.—MALEDIVEN: LUXUSRESORT MIT FLUG, −1600 € 7 Nächte, wahlweise in einer Villa am Strand oder über dem Wasser. Mit All Inclusive in 5 verschiedenen Restaurants, Stand-up-Paddling, Yoga und Schnorchelausflug.
    • 89 € P.P.—MEISSEN: HOTEL AM ELBUFER MIT BURGBLICK
      2 Nächte inklusive Frühstück im Restaurant mit Wintergarten. Blick auf den Dom und die 1471 errichtete Albrechtsburg, das älteste Schlossgebäude Deutschlands.
    • 149 € P.P.—3 TAGE SCHWARZWALD MIT 6-GANG-MENÜS, −57% Sehr gut für Wanderungen oder Radtouren. Direkt vor dem Hotel starten viele Wege, etwa der Baiersbronner Seensteig mit Wasserfällen und eiszeitlichen Karseen. Im Preis inklusive: E-Bike-Verleih und Halbpension.
    • AB 309 € P.P.—ROM, 4 TAGE, MIT FLUG, PANORAMABLICK Cappuccino und Cornetto mit Aussicht: Das Frühstücksrestaurant und die Dachterrasse des 4-Sterne-Hotels bieten Blick auf den Petersdom. 20 Gehminuten zur Spanischen Treppe und zum Trevi-Brunnen.

    Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

    Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

    Wer sind wir?
     Wir, Travelzoo, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern – mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen – erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

    Travelzoo
    Unter den Linden 40
    10117 Berlin

    Pressekontakt: 
    Natalia Cwierz – Berlin
    +49 30 311 975 20
    ncwierz@travelzoo.com 

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/club-angebote-fur-reisebegeisterte-in-deutschland-302826196.html

    Die Travelzoo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 11,08USD auf Nasdaq (15. Juli 2026, 23:20 Uhr) gehandelt.






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    PR Newswire (dt.)
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    Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland BERLIN, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ - Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht vier von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland. …
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