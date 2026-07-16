Circus justiert Prognose 2026; Fokus auf Skalierbarkeit treibt Wachstum
Trotz gedrosseltem Wachstumskurs richtet das Unternehmen seine Strategie neu aus: Fokus auf robuste KI-Robotik, ausgewählte Schlüsselprojekte und profitables Wachstum ab 2027.
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- Anpassung der Finanzprognose 2026: Umsatzprognose auf 5,2 Mio. EUR reduziert (Vorjahr 1,6 Mio. EUR; vorher kommunizierte Spanne 44–55 Mio. EUR).
- Verlagerung/Verzögerung von Systemeinführungen: Neues Rollout-Tempo 2026 gedrosselt, Fokus auf Zuverlässigkeit und Autonomie des operativen KI-Roboter-Ökosystems, inkl. Lieferkette, Betreiberzeit und Wartung.
- EBITDA-Prognose 2026: ca. -17 Mio. EUR (Vorjahr -18,8 Mio. EUR); erwartet deutlich negative EBITDA-Bilanz durch verschobene Systemeinführungen ins Jahr 2027 und höhere F&E-Investitionen.
- Fokussierung auf ausgewählte Kundenauslieferungen mit hohem Wachstumspotenzial in Gemeinschaftsverpflegung und Verteidigung; Markteintritt in der Ukraine.
- Investitionsstrategie: Fortgesetzte Investitionen in autonomes KI-Robotik-Portfolio (Verteidigung und Verpflegung), weitere Automatisierung der Lieferkette und Entwicklung proprietärer Zutatensysteme mit Partnern; Ziel mittelfristig: Ökosystem-Autonomie und profitables Wachstum auf Systemebene.
- Finanzierung und Ausblick: Das Unternehmen bleibt ausreichend finanziert; weitere Details beim Q2-Operational Update am 16. Juli 2026; IR-Kontakt vorhanden.
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