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    Circus justiert Prognose 2026; Fokus auf Skalierbarkeit treibt Wachstum

    Trotz gedrosseltem Wachstumskurs richtet das Unternehmen seine Strategie neu aus: Fokus auf robuste KI-Robotik, ausgewählte Schlüsselprojekte und profitables Wachstum ab 2027.

    Circus justiert Prognose 2026; Fokus auf Skalierbarkeit treibt Wachstum
    Foto: adobe.stock.com
    • Anpassung der Finanzprognose 2026: Umsatzprognose auf 5,2 Mio. EUR reduziert (Vorjahr 1,6 Mio. EUR; vorher kommunizierte Spanne 44–55 Mio. EUR).
    • Verlagerung/Verzögerung von Systemeinführungen: Neues Rollout-Tempo 2026 gedrosselt, Fokus auf Zuverlässigkeit und Autonomie des operativen KI-Roboter-Ökosystems, inkl. Lieferkette, Betreiberzeit und Wartung.
    • EBITDA-Prognose 2026: ca. -17 Mio. EUR (Vorjahr -18,8 Mio. EUR); erwartet deutlich negative EBITDA-Bilanz durch verschobene Systemeinführungen ins Jahr 2027 und höhere F&E-Investitionen.
    • Fokussierung auf ausgewählte Kundenauslieferungen mit hohem Wachstumspotenzial in Gemeinschaftsverpflegung und Verteidigung; Markteintritt in der Ukraine.
    • Investitionsstrategie: Fortgesetzte Investitionen in autonomes KI-Robotik-Portfolio (Verteidigung und Verpflegung), weitere Automatisierung der Lieferkette und Entwicklung proprietärer Zutatensysteme mit Partnern; Ziel mittelfristig: Ökosystem-Autonomie und profitables Wachstum auf Systemebene.
    • Finanzierung und Ausblick: Das Unternehmen bleibt ausreichend finanziert; weitere Details beim Q2-Operational Update am 16. Juli 2026; IR-Kontakt vorhanden.


    Circus

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    ISIN:DE000A2YN355WKN:A2YN35
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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