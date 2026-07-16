Battery X Metals schließt die Entwicklung seines proprietären Batterie-Adapters der ersten Generation für Tesla Model 3 und Model Y ab und erreicht damit einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Marktreife seiner zum Patent angemeldeten Plattform für das Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien

Highlights der Pressemitteilung:

Battery X Metals hat erfolgreich einen funktionsfähigen Prototyp eines proprietären Batterie-Adapters der ersten Generation für das Tesla Model 3 und Model Y fertiggestellt und damit einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Marktreife seiner zum Patent angemeldeten Plattform für das Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien erreicht. Das Tesla Model 3 und das Tesla Model Y bilden eine der weltweit größten installierten Plattformen für Elektrofahrzeuge und machen zusammen mehr als die Hälfte des US-amerikanischen Elektrofahrzeugmarktes aus. Dabei entfallen auf das Model Y rund 34,2 % der US-Elektrofahrzeugverkäufe und auf das Model 3 etwa 20,2 %, was die strategische Bedeutung der Kompatibilität mit diesen Batteriearchitekturen unterstreicht. Das technische Validierungsprogramm hat die proprietäre Schnittstellenarchitektur des Tesla-Adapters erfolgreich bestätigt, einschließlich der mechanischen Passgenauigkeit, der Maßgenauigkeit, der Ausrichtung der elektrischen Schnittstellen und der standardisierten Anbindung an die Batterie. Das Management ist der Ansicht, dass damit ein reproduzierbarer technischer Rahmen geschaffen wurde, der die zukünftige Entwicklung proprietärer Adapter für weitere Elektrofahrzeug-Batterieplattformen mit hohen Stückzahlen unterstützt. Battery X Metals hat die nächste Entwicklungsphase eingeleitet, deren Schwerpunkt darauf liegt, den Tesla-Adapter zu einem serienreifen kommerziellen Produkt weiterzuentwickeln. Im Rahmen dieser Initiative hat das Unternehmen den Batteriepack eines Tesla Model 3 erworben, die für gezielte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, technische Validierungen und Tests an funktionsfähigen Prototypen genutzt werden soll, während gleichzeitig die Kompatibilität mit weiteren gängigen Batterieplattformen für Elektrofahrzeuge weiter ausgebaut wird.

Vancovuer, British Columbia – 15. Juli 2026 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW0, WKN:A41RJF) („Battery X Metals“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Erforschung von Ressourcen und Technologien für die Energiewende spezialisiertes Unternehmen, gibt im Anschluss an die Pressemitteilung vom 2. Januar 2026 bekannt, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Battery X Rebalancing Technologies Inc. („Battery X Rebalancing Technologies“), gemeinsam mit ihrem strategischen Partner für die Entwicklung von Hardware und Software zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien, Beijing Pengneng Science & Technology Ltd. („BJPN“), die Entwicklung eines funktionsfähigen Prototyps der ersten Generation eines firmeneigenen Batterie-Adapters für das Tesla Model 3 und das Tesla Model Y (der „Tesla-Adapter“) erfolgreich abgeschlossen hat.

Entwicklung des Tesla-Adapters der ersten Generation

Aufbauend auf dem Programm des Unternehmens zur Charakterisierung der Tesla-Batterieschnittstelle, das bereits in der Pressemitteilung vom 2. Januar 2026 bekannt gegeben wurde, hat Battery X Rebalancing Technologies in Zusammenarbeit mit BJPN erfolgreich einen funktionsfähigen Prototyp des Tesla-Adapters der ersten Generation entwickelt. Der Prototyp stellt die erste physische Umsetzung des firmeneigenen digitalen Konstruktionsmodells dar, das darauf ausgelegt ist, eine standardisierte Schnittstelle zu den Batterieplattformen des Tesla Model 3 und Model Y herzustellen.

Der Tesla-Adapter der ersten Generation wurde als Prototyp zur technischen Validierung und nicht als kommerzielles Serienprodukt entwickelt. Diese Phase diente der Validierung der firmeneigenen Schnittstellenarchitektur, indem nachgewiesen wurde, dass sich das digitale Konstruktionskonzept erfolgreich in eine funktionsfähige physische Baugruppe umsetzen lässt, die zuverlässig mit den Batterieystemen von Tesla kommunizieren kann.

Der erfolgreiche Abschluss dieses Meilensteins bestätigte wichtige technische Ziele, darunter mechanische Montage, Maßgenauigkeit, Ausrichtung der elektrischen Schnittstellen und standardisierte Konnektivität mit Tesla-Batteriepacks. Insgesamt bestätigen diese Erfolge die grundlegende Schnittstellenarchitektur und schaffen eine wichtige technische Plattform für die weitere Entwicklung, Optimierung und künftige Kommerzialisierung des Batterie-Rebalancing-Ökosystems des Unternehmens.

Kommerzielle Bedeutung

Tesla Model 3 und Tesla Model Y stellen zusammen eine der größten und strategisch bedeutendsten Plattformen für Elektrofahrzeuge weltweit dar. Es wird erwartet, dass Tesla im dritten Quartal 2026 die Marke von 10 Millionen kumulierten Fahrzeugverkäufen weltweit überschreiten wird. Davon entfallen schätzungsweise rund 3,50 Millionen Fahrzeuge auf das Tesla Model 3 und etwa 5,39 Millionen Fahrzeuge auf das Tesla Model Y.1 Zusammen stellen das Tesla Model 3 und Model Y voraussichtlich kumulierte Verkäufe von rund 8,89 Millionen Fahrzeugen dar, was etwa 89 % der voraussichtlichen weltweiten Gesamtverkäufe von Tesla entspricht.2

Tesla ist weiterhin der führende Hersteller von Elektrofahrzeugen in den USA und hielt im Januar 2026 einen Marktanteil von rund 59,7 % am US-Elektrofahrzeugmarkt.3 Innerhalb dieses Marktes entfallen etwa 34,2 % aller US-Elektrofahrzeugverkäufe auf das Tesla Model Y und rund 20,2 % auf das Tesla Model 3. Zusammen machen diese beiden Modelle mehr als die Hälfte des US-Elektrofahrzeugmarktes aus. Nach Einschätzung des Managements positioniert die Konzentration der Kommerzialisierungsbemühungen auf Batteriearchitekturen dieser marktführenden Fahrzeuge die Batterie-Rebalancing-Plattform des Unternehmens so, dass sie eine der größten installierten Elektrofahrzeugbestände Nordamerikas adressieren kann.

Battery X Metals ist der Ansicht, dass die Kompatibilität mit diesen weit verbreiteten Batteriearchitekturen einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Marktreife im Rahmen seiner umfassenderen plattformübergreifenden Kommerzialisierungsstrategie darstellt und die Ausweitung seiner zum Patent angemeldeten Plattform für das Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien auf eine der weltweit größten installierten Elektrofahrzeugflotten unterstützt.

Durch die Entwicklung proprietärer Adapterlösungen für führende Batteriearchitekturen von Elektrofahrzeugen beabsichtigt das Unternehmen, ein skalierbares Kompatibilitätsökosystem aufzubauen, das den Einsatz in Kfz-Servicezentren, Händlernetzwerken, bei Flottenbetreibern und bei weiteren gewerblichen Kunden unterstützt. Der Tesla-Adapter der ersten Generation stellt einen grundlegenden Meilenstein bei der Umsetzung dieser Strategie dar. Er ermöglicht eine standardisierte Integration mit einer der größten Batterieplattformen der Branche und erweitert zugleich den adressierbaren Markt für die Technologien des Unternehmens zur Batteriediagnose, zum Batterie-Rebalancing und zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

Da bei Millionen von Elektrofahrzeugen die ursprüngliche Herstellergarantie für die Batterie ausläuft, geht das Unternehmen davon aus, dass die Nachfrage nach Technologien, die die nutzbare Batteriekapazität wiederherstellen, die Lebensdauer der Batterie verlängern und die Gesamtbetriebskosten senken, weiter steigen wird. Durch die Ausweitung der Kompatibilität auf weit verbreitete Batteriearchitekturen von Elektrofahrzeugen ist Battery X Metals nach eigener Einschätzung gut positioniert, um am schnell wachsenden Markt für das Lebenszyklusmanagement von Batterien teilzunehmen.

Nächste Schritte

Mit Abschluss der grundlegenden technischen Validierungsphase hat das Unternehmen die nächste Entwicklungsstufe eingeleitet, die sich auf die Weiterentwicklung des Tesla-Adapters hin zu einem produktionsorientierten kommerziellen Produkt konzentriert. Die künftigen Entwicklungsaktivitäten werden voraussichtlich die fortlaufende technische Optimierung, die Weiterentwicklung des Industriedesigns, die Materialauswahl, die Herstellbarkeit, die Verbesserung der Haltbarkeit, die Integration in Serienprodukte sowie die fortlaufende Schnittstellenvalidierung umfassen, um die Wiederholbarkeit, Zuverlässigkeit und Kompatibilität über die Batterieplattformen des Tesla Model 3 und Model Y hinweg weiter zu optimieren.

Das Unternehmen beabsichtigt, im Rahmen seiner langfristigen Vermarktungsstrategie sein eigenes Adapterportfolio weiter auszubauen und die plattformübergreifende Kompatibilität auf weitere weit verbreitete Batteriearchitekturen für Elektrofahrzeuge auszuweiten. Das Management ist der Ansicht, dass dieser systematische Entwicklungsansatz die technische Infrastruktur stärkt, die eine breitere Einführung der zum Patent angemeldeten Plattform zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien unterstützt, und gleichzeitig die kommerzielle Anwendbarkeit sowie den bedienbaren Zielmarkt erweitert.

Im Rahmen der nächsten Entwicklungsphase erwarb das Unternehmen eine Tesla Model 3-Batteriepack von einem unabhängigen Dritten für 500 $ zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer für spezifische Forschungs- und Entwicklungszwecke. Der Batteriepack wird verwendet, um die kommerzielle Version des firmeneigenen Tesla-Adapters weiter zu verfeinern, zusätzliche technische Validierungen durchzuführen und funktionsfähige Prototypen unter repräsentativen Betriebsbedingungen zu testen. Das Management ist der Auffassung, dass diese internen Testkapazitäten die weitere Produktoptimierung unterstützen und die Entwicklung hin zu einem serienreifen kommerziellen Produkt beschleunigen werden.

Im Rahmen seiner umfassenden Kommerzialisierungsstrategie beabsichtigt das Unternehmen, seine zum Patent angemeldete Plattform zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien durch weitere Software- und Hardwareverbesserungen, die technische Validierung, die Produktoptimierung und die Zertifizierung durch Underwriters Laboratories („UL“) weiter voranzutreiben. Die Entwicklung des Tesla-Adapters wird auch durch die zusätzliche Hardwareverfeinerung, die technische Validierung und die UL-Zertifizierung fortgesetzt. Das Unternehmen bewertet derzeit den Umfang, den Zeitpunkt und die voraussichtlichen Kosten im Zusammenhang mit diesen Vermarktungsaktivitäten, einschließlich Engineering, Zertifizierung, Fertigungsbereitschaft und Markteinführungsinitiativen. Die Vermarktung der Batterie-Rebalancing-Plattform des Unternehmens und des Tesla-Adapters ist weiterhin abhängig vom Abschluss dieser Entwicklungsaktivitäten, dem Erhalt der UL-Zertifizierung, der Fertigungsbereitschaft, der Durchführung von Markteinführungsinitiativen, der Verfügbarkeit angemessener Kapitalressourcen und anderer üblicher Vermarktungsanforderungen.

Das Problem: Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen stellt neue Herausforderungen an den Lebenszyklus von Batterien dar

Im Jahr 2024 wurden weltweit etwa 17,1 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, was einer Steigerung von 25 % gegenüber dem Jahr 2023 entspricht.4 Da sich die gesamten Verkäufe von Elektrofahrzeugen zwischen 2015 und 2023 Schätzungen zufolge auf über 40 Millionen Einheiten belaufen,5 ist davon auszugehen, dass die Herstellergarantie für einen beträchtlichen Teil der globalen EV-Flotte in den kommenden Jahren erlöschen wird.6, 7

Bis 2031 sollen weltweit fast 40 Millionen Elektro-, Plug-in-Hybrid- und Hybridfahrzeuge nicht mehr von der ursprünglichen Herstellergarantie gedeckt sein.6, 7 Diese Prognose basiert auf den aktuellen Zahlen hinsichtlich der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und den branchenüblichen Garantiebedingungen und unterstreicht das wachsende Risiko für Besitzer von Elektrofahrzeugen, die mit einer Verschlechterung der Batterie, einer verringerten Kapazität und der Notwendigkeit eines kostenintensiven Austauschs konfrontiert sind.8 Da die globale Elektrofahrzeugflotte weiter wächst, steigt die Nachfrage nach Technologien, die die Lebensdauer der Batterien verlängern, die langfristigen Betriebskosten senken und einen nachhaltigen Übergang zur Elektromobilität unterstützen.

Die Lösung: Zukunftsweisende Technologien der nächsten Generation zur Unterstützung der Langlebigkeit von Lithium-Ionen-Batterien

Die eigene Software- und Hardwaretechnologie von Battery X Rebalancing Technologies soll diese Herausforderung meistern, indem sie die Lebensdauer von EV-Batterien verlängert. Diese Innovation wird entwickelt, um die Nachhaltigkeit der Elektromobilität zu verbessern und den Besitzern von Elektrofahrzeugen ein kostengünstigeres und umweltfreundlicheres Nutzungserlebnis zu bieten, indem die Notwendigkeit eines kostenintensiven Austauschs der Batterie reduziert wird.

Research Council of Canada („NRC“) validiert wurde, liegt auf dem Rebalancing von Batteriezellen. Die Validierung des NRC hat gezeigt, dass die Technologie in der Lage ist, Ungleichgewichte zwischen den Zellen in Lithium-Ionen-Batteriepacks effektiv zu korrigieren und nahezu die gesamte durch Ungleichgewichte zwischen den Batteriezellen verlorene Kapazität wiederherzustellen. Die Validierung wurde an Batteriemodulen durchgeführt, die aus 15 in Reihe geschalteten 72-Ah-LiFePO₄-Zellen bestanden. Die Zellen wurden zunächst auf einen einheitlichen Ladezustand (SOC) gebracht, mit einer gemessenen Entladekapazität von 71,10 Ah. Im Validierungstest wurden anschließend drei der 15 Zellen gezielt aus dem Gleichgewicht gebracht. Eine Zelle wurde auf einen um 20 % höheren Ladezustand geladen, während zwei Zellen auf einen um 20 % niedrigeren Ladezustand entladen wurden. Dadurch verringerte sich die Entladekapazität auf 46,24 Ah, was einem Rückgang von rund 35 % entspricht. Nach dem Zellenausgleich mithilfe der Ausgleichstechnologie von Battery X Rebalancing Technologies stieg die Entladekapazität des Batteriemoduls wieder auf 70,94 Ah an. Damit konnten rund 99 % des durch das Ungleichgewicht der Zellen verursachten Kapazitätsverlusts wiederhergestellt werden.

Mit diesen Fortschritten positioniert sich Battery X Rebalancing Technologies als Anbieter von Lösungen für Lithium-Ionen- und Elektrofahrzeugbatterien, die darauf abzielen, die zentralen Herausforderungen des Kapazitätsverlusts von Batteriesystemen und der hohen Kosten für deren Austausch zu bewältigen. Durch die Verlängerung der Lebensdauer von Batteriematerialien innerhalb der Wertschöpfungskette will Battery X Rebalancing Technologies die Energiewende unterstützen und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.

1 CleanTechnica, 2 Calculated by the Company based on estimated cumulative Tesla Model 3 and Model Y sales published by CleanTechnica, 3 Edmunds, 4 Rho Motion – Global EV Sales 2024, 5 IEA Global EV Outlook 2024, 6 IEA, 7 U.S. News, 8 Recurrent Auto

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und kritischer Metallvorkommen verschrieben hat und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 694-9823

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: die Geschäftsziele, Strategien und Zukunftspläne des Unternehmens hinsichtlich der weiteren Entwicklung, Optimierung, Verfeinerung, technischen Validierung, Fertigungsreife und Vermarktung seiner zum Patent angemeldeten Plattform zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien sowie seiner proprietären Batterieadapter-Technologie; die Bedeutung des erfolgreichen Abschlusses des funktionsfähigen Prototyps der ersten Generation des proprietären Batterieadapters für das Tesla Model 3 und das Model Y; die erwarteten Vorteile, die wirtschaftliche Bedeutung und die Skalierbarkeit der proprietären Batterieadapter-Architektur sowie der plattformübergreifenden Vermarktungsstrategie des Unternehmens; die weitere Entwicklung, Validierung, Verfeinerung, Zertifizierung und Vermarktung des Tesla-Adapters und weiterer proprietärer Batterieadapter für andere Elektrofahrzeug-Batterieplattformen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Kompatibilität auf weitere weit verbreitete Elektrofahrzeug-Batteriearchitekturen auszuweiten; die kommerzielle Anwendbarkeit und den bedienbaren Zielmarkt seiner Technologien zum Batterielebenszyklusmanagement; die Weiterentwicklung des Tesla-Adapters hin zu einem serienreifen kommerziellen Produkt; die erwarteten Vorteile der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich technischer Validierung und Prototypentests; die Bewertung der Kommerzialisierungsaktivitäten, einschließlich Engineering, UL-Zertifizierung und Produktionsreife, Markteinführungsinitiativen und die damit verbundenen Kosten; das prognostizierte Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge außerhalb der Garantiezeit; die erwartete Nachfrage nach Technologien zur Batteriediagnose, zum Batterie-Rebalancing und zur Verlängerung der Batterielebensdauer; sowie die allgemeine Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens.

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