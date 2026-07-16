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    Evotec schockiert! Starten First Majestic Silver und Lahontan Gold durch?

    Biotechaktien gehören im laufenden Jahr sowieso nicht zu den Anlegerlieblingen. Und dann sorgt Evotec auch noch für den nächsten Schock. Dass sich Evotec in einer umfassenden Restrukturierung befindet, war zwar bekannt. Dennoch hatte es zuletzt den …

    Evotec schockiert! Starten First Majestic Silver und Lahontan Gold durch?
    Foto: esg-aktien.de
    Biotechaktien gehören im laufenden Jahr sowieso nicht zu den Anlegerlieblingen. Und dann sorgt Evotec auch noch für den nächsten Schock. Dass sich Evotec in einer umfassenden Restrukturierung befindet, war zwar bekannt. Dennoch hatte es zuletzt den Anschein, als würde die Aktie im Bereich zwischen 4 und 5 EUR einen Boden ausbilden. Doch dann kam der Schock. Die deutliche Prognosesenkung und der erwartete hohe EBITDA-Verlust sorgten für einen Kurseinbruch. Dagegen glänzt Lahontan Gold durch relative Stärke. Zwar kann man sich dem negativen Sentiment im Goldsektor nicht entziehen, doch die Chancen stehen gut, dass die Aktie bald wieder durchstartet. Denn das Unternehmen ist auf dem Sprung vom Explorer zum Produzenten. Und was macht eigentlich First Majestic Silver? Das Basisinvestment im Silbersektor hat zuletzt Produktionszahlen für das zweite Quartal vorgelegt.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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