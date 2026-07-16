Evotec schockiert! Starten First Majestic Silver und Lahontan Gold durch? Biotechaktien gehören im laufenden Jahr sowieso nicht zu den Anlegerlieblingen. Und dann sorgt Evotec auch noch für den nächsten Schock. Dass sich Evotec in einer umfassenden Restrukturierung befindet, war zwar bekannt. Dennoch hatte es zuletzt den …



