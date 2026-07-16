Drei Aktien unter Hochspannung: Pfisterer, Meta Platforms, American Atomics und der Stromhunger der KI
Ohne Strom keine künstliche Intelligenz – so simpel diese Gleichung klingt, so gewaltig sind ihre Folgen für Netze, Kraftwerke und Rohstoffe. Damit Rechenzentren rund um die Uhr laufen, braucht es mehr als nur Chips: Es braucht Leitungen, die den …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Ohne Strom keine künstliche Intelligenz – so simpel diese Gleichung klingt, so gewaltig sind ihre Folgen für Netze, Kraftwerke und Rohstoffe. Damit Rechenzentren rund um die Uhr laufen, braucht es mehr als nur Chips: Es braucht Leitungen, die den Strom überhaupt erst dorthin bringen, Konzerne, die bereit sind, dafür sogar Atomkraftwerke zu bestellen, und einen Brennstoff, der knapp zu werden droht. Pfisterer, Meta Platforms und American Atomics zeigen, wie unterschiedlich sich dieser Boom an der Börse spielen lässt – vom soliden deutschen Nebenwert über den günstig bewerteten US-Tech-Riesen bis zum unentdeckten Uran-Explorer aus Kanada.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte