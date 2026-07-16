Drei Aktien unter Hochspannung: Pfisterer, Meta Platforms, American Atomics und der Stromhunger der KI Ohne Strom keine künstliche Intelligenz – so simpel diese Gleichung klingt, so gewaltig sind ihre Folgen für Netze, Kraftwerke und Rohstoffe. Damit Rechenzentren rund um die Uhr laufen, braucht es mehr als nur Chips: Es braucht Leitungen, die den …



