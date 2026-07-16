Almonty mit 100 % Kurspotenzial! Abstufung und Absturz bei Renk und der OHB Aktie!

Rund 100 % Kurspotenzial sehen Analysten bei der Aktie von Almonty Industries. Nach einem Gespräch mit dem CEO erhöhen sie die Schätzungen und das Kursziel auf 33 USD. Das KGV für 2027 liegt unter 10. Dabei ist man bei den Annahmen konservativ. Bei …



