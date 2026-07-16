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    Almonty mit 100 % Kurspotenzial! Abstufung und Absturz bei Renk und der OHB Aktie!

    Rund 100 % Kurspotenzial sehen Analysten bei der Aktie von Almonty Industries. Nach einem Gespräch mit dem CEO erhöhen sie die Schätzungen und das Kursziel auf 33 USD. Das KGV für 2027 liegt unter 10. Dabei ist man bei den Annahmen konservativ. Bei …

    Almonty mit 100 % Kurspotenzial! Abstufung und Absturz bei Renk und der OHB Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Rund 100 % Kurspotenzial sehen Analysten bei der Aktie von Almonty Industries. Nach einem Gespräch mit dem CEO erhöhen sie die Schätzungen und das Kursziel auf 33 USD. Das KGV für 2027 liegt unter 10. Dabei ist man bei den Annahmen konservativ. Bei Renk sind Analysten weniger zuversichtlich. Zwar soll der Getriebehersteller ordentlich wachsen, aber die Bewertung ist nicht günstig und der Wechsel von Panzern zu Drohnen könnte perspektivisch zum Problem werden. Daher wird die Renk-Aktie abgestuft. Von einem Absturz kann man bei der Aktie von OHB sprechen. Innerhalb von rund zwei Monaten ging es um über 50 % in den Keller. Nach der Kapitalerhöhung sollte wieder die operative Entwicklung des Raumfahrtkonzerns in den Fokus rücken.

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