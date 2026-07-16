Tech-KI-Schulden-Rating-Schock bei Oracle, Renk sucht verzweifelt den Boden und Volatus Aerospace möglicherweise vor dem charttechnischen Ausbruch! Oracle wirft Milliarden in den KI-Rausch und riskiert damit seine Bonität. Das Resultat: Anleger fliehen scharenweise, der Kurs fällt wie ein Stein. Gleichzeitig kollabiert Renks Kurs mittlerweile schon um über 50 Prozent vom Hoch gerechnet. Die …



