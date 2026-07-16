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    Tech-KI-Schulden-Rating-Schock bei Oracle, Renk sucht verzweifelt den Boden und Volatus Aerospace möglicherweise vor dem charttechnischen Ausbruch!

    Oracle wirft Milliarden in den KI-Rausch und riskiert damit seine Bonität. Das Resultat: Anleger fliehen scharenweise, der Kurs fällt wie ein Stein. Gleichzeitig kollabiert Renks Kurs mittlerweile schon um über 50 Prozent vom Hoch gerechnet. Die …

    Tech-KI-Schulden-Rating-Schock bei Oracle, Renk sucht verzweifelt den Boden und Volatus Aerospace möglicherweise vor dem charttechnischen Ausbruch!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Oracle wirft Milliarden in den KI-Rausch und riskiert damit seine Bonität. Das Resultat: Anleger fliehen scharenweise, der Kurs fällt wie ein Stein. Gleichzeitig kollabiert Renks Kurs mittlerweile schon um über 50 Prozent vom Hoch gerechnet. Die deutsche Rüstungshoffnung sucht verzweifelt, wie auch Rheinmetall und Hensoldt nach Halt. Hier ist Sippenhaft das Schlagwort! Während die großen Namen die Schlagzeilen dominieren hat das kanadische Luftfahrtunternehmen Volatus Aerospace nach turbulenten Zeiten möglicherweise seine charttechnischen Hausaufgaben endgültig erledigt, denn eine offene Kurslücke wurde geschlossen. Das könnte ein Signal bzw. ein Startschuss sein?! Wir analysieren diese drei unterschiedlichen Unternehmen und zeigen auf, wo Investoren noch interessante Chancen und Möglichkeiten finden.

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    Verfasst von Zukunftsbilanzen
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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