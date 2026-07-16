Wadephul in Finnland - Briefing an russischer Grenze

HELSINKI (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Donnerstag seinen zweitägigen Besuch in Finnland fort. In der Hauptstadt Helsinki will der CDU-Politiker die Zivilschutzanlage Merihaka besichtigen. Finnland gilt als vorbildlich bei der Ausstattung mit solchen Schutzanlagen. Helsinki mit etwa 680.000 Einwohnern ist mit Schutzräumen für rund 900.000 Menschen ausgestattet - die meisten unter Privatgebäuden.

In Merihaka können im Krisenfall bis zu 6.000 Menschen unter anderem gegen nukleare und chemische Bedrohungen rund 20 Meter unter der Erdoberfläche Schutz finden. In Friedenszeiten wird die Anlage als Sportstätte, Spiel- und Parkplatz genutzt.