Gegenbesuch Macrons nach Paris-Reise des Kanzlers

BENSBERG (dpa-AFX) - Nach dem Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Paris Anfang der Woche kommt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag nach Deutschland. Auf Schloss Bensberg bei Köln treffen die beiden sich, um das deutsch-französische Regierungstreffen am Freitag in Brühl vorzubereiten. An dem sogenannten Ministerrat auf Schloss Augustusburg nehmen auf beiden Seiten zahlreiche Kabinettsmitglieder teil.

Vorher findet am Freitag auf dem Fliegerhorst Nörvenich ein Treffen des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats statt. Dabei dürfte es um den Aufbau der multinationalen Ukraine-Truppe, die Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung und das weitere Vorgehen nach dem weitgehenden Scheitern des gemeinsamen Kampfjet-Projekts FCAS gehen.