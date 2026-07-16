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    US-Militär greift Tanker mit Ziel iranischer Hafen an

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär beschießt Öltanker vor iranischem Hafen
    • Raketenbeschuss macht Tanker nun manövrierunfähig
    • USA verhängen erneut Blockade iranischer Häfen
    US-Militär greift Tanker mit Ziel iranischer Hafen an
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TAMPA (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen Tanker angegriffen, der einen iranischen Hafen im Persischen Golf ansteuern wollte. Der unbeladene Öltanker habe verschiedene Warnungen ignoriert und versucht, gegen die US-Blockade von iranischen Häfen zu verstoßen, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Das Handelsschiff war demnach in internationalen Gewässern in Richtung der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg unterwegs.

    Man habe den Schornstein des unter der Flagge Curaçaos fahrenden Schiffes mit Raketen beschossen und es manövrierunfähig gemacht, teilte das US-Militär mit.

    Das US-Militär ist seit Dienstag wieder dazu übergegangen, Schiffe, die iranische Häfen oder Küstengebiete ansteuern oder von dort wegfahren, zu blockieren. Die USA hatten während des Iran-Kriegs bereits ab Mitte April eine solche Seeblockade durchgesetzt, diese im Zuge des Rahmenabkommens mit Teheran dann aber Mitte Juni aufgehoben. Bereits während dieser früheren Seeblockade hatte das US-Militär nach eigenen Angaben neun Schiffe manövrierunfähig gemacht, die nicht kooperieren wollten./fsp/DP/zb






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