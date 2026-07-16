Fast jedes fünfte neu zugelassene Auto fährt elektrisch
- 8.255 BEV von 43.350 Neuzulassungen in Sachsen
- Mit Plug-in-Hybriden 28,5 Prozent Elektroanteil
- Bundesweit 368.000 BEV von 1,48 Mio Neuzulassungen
LEIPZIG/FLENSBURG (dpa-AFX) - Fast jeder fünfte neu zugelassene Pkw ist im ersten Halbjahr 2026 in Sachsen ein Elektroauto gewesen. Wie aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht, wurden in den ersten sechs Monaten im Freistaat 43.350 Personenkraftwagen neu zugelassen. 8.255 davon waren reine Elektroautos (BEV). Rechnet man noch die 4.090 neu zugelassenen Plug-in-Hybride hinzu, erhöht sich der Anteil der Pkw mit Elektroantrieben auf 28,5 Prozent.
Bundesweit war der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen höher: Von rund 1,48 Millionen neu zugelassenen Pkw waren 368.000 reine E-Autos. Das ist rund ein Viertel oder jedes vierte Fahrzeug. Zusammen mit knapp 164.000 Plug-in-Hybriden verfügten im ersten Halbjahr 35,8 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge über einen Elektroantrieb./bz/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 58,85 auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,34 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +20,74 %/+75,74 % bedeutet.
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Erst die Schiffe nun die Autos
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Das Problem fuer BMW in China sind nicht nur die Verbrenner sondern vor allem die preiswerteren EV's der lokalen Konkurrenz. BMW wird dort die Preise senken muessen.
Ich habe bereits viermal gekauft und werde alle 2 Euro Kursrückgang nachlegen. Irgendwann dreht die wieder...