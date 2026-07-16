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    Fast jedes fünfte neu zugelassene Auto fährt elektrisch

    Für Sie zusammengefasst
    • 8.255 BEV von 43.350 Neuzulassungen in Sachsen
    • Mit Plug-in-Hybriden 28,5 Prozent Elektroanteil
    • Bundesweit 368.000 BEV von 1,48 Mio Neuzulassungen
    Fast jedes fünfte neu zugelassene Auto fährt elektrisch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LEIPZIG/FLENSBURG (dpa-AFX) - Fast jeder fünfte neu zugelassene Pkw ist im ersten Halbjahr 2026 in Sachsen ein Elektroauto gewesen. Wie aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht, wurden in den ersten sechs Monaten im Freistaat 43.350 Personenkraftwagen neu zugelassen. 8.255 davon waren reine Elektroautos (BEV). Rechnet man noch die 4.090 neu zugelassenen Plug-in-Hybride hinzu, erhöht sich der Anteil der Pkw mit Elektroantrieben auf 28,5 Prozent.

    Bundesweit war der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen höher: Von rund 1,48 Millionen neu zugelassenen Pkw waren 368.000 reine E-Autos. Das ist rund ein Viertel oder jedes vierte Fahrzeug. Zusammen mit knapp 164.000 Plug-in-Hybriden verfügten im ersten Halbjahr 35,8 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge über einen Elektroantrieb./bz/DP/zb

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,34 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +20,74 %/+75,74 % bedeutet.





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