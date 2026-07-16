🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Studie

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Am Bau boomt nur die Infrastruktur

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochbau in Deutschland stagniert mit Rückgängen
    • Infrastruktur wächst dank öffentlicher Milliarden
    • Privater Wohnungsbau stark rückläufig wegen Kosten
    Studie - Am Bau boomt nur die Infrastruktur
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Hochbau in Deutschland kommt einer Studie zufolge weiterhin nur schwer in Schwung. Lediglich Arbeiten an der Infrastruktur legen dank hoher öffentlicher und schuldenfinanzierter Investitionen deutlich zu. Die Beratungsgesellschaft EY Parthenon rechnet für den gesamten Hochbau erst für 2027 mit einem realen Wachstum um 0,8 Prozent. 2028 seien dann 1,2 Prozent möglich. Im laufenden Jahr soll es noch einmal um 0,2 Prozent zurückgehen.

    Bremser ist trotz der ungebrochen hohen Wohnraumnachfrage weiterhin der private Wohnungsbau, der 2025 noch einmal um 6,9 Prozent zurückgefallen sei. Hier wirken sich hohe Baukosten, gestiegene Zinsen und neue geopolitische Unsicherheiten negativ aus, so dass eine Rückkehr zum Vorkrisen-Niveau mittelfristig nicht absehbar sei. Auch die Wirtschaft und die öffentliche Hand hielten sich mit Neubauten zurück.

    Ausnahme bleibt die Infrastruktur, in die massiv die Milliarden aus den sogenannten Sondervermögen des Staats investiert werden. Die aktuelle Wachstumsrate von 4,0 Prozent sei auch für die kommenden Jahre zu erwarten, sagt EY-Parthenon-Partner Volkmar Schott laut einer Mitteilung. Damit könnten im laufenden Jahr die Rückgänge im übrigen Hochbau ausgeglichen werden./ceb/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Studie Am Bau boomt nur die Infrastruktur Der Hochbau in Deutschland kommt einer Studie zufolge weiterhin nur schwer in Schwung. Lediglich Arbeiten an der Infrastruktur legen dank hoher öffentlicher und schuldenfinanzierter Investitionen deutlich zu. Die Beratungsgesellschaft EY Parthenon …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     