🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wo Elektroautos stark gefragt sind - und wo gerade nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein führen E-Autos
    • Bundesweiter BEV-Anteil im HJ bei 24,8 Prozent
    • Getragen von neuem Modellangebot Förderung und Sprit
    Wo Elektroautos stark gefragt sind - und wo gerade nicht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FLENSBURG (dpa-AFX) - In Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sind Elektroautos derzeit besonders beliebt. In keinem anderen Bundesland war ihr Anteil an den Neuzulassungen im ersten Halbjahr so hoch wie im Westen und Norden, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. In Hamburg und Sachsen-Anhalt waren sie dagegen zuletzt eher Ladenhüter.

    Bundesweit ist der Anteil reiner Elektroautos (BEVs) an den Pkw-Neuzulassungen im ersten Halbjahr deutlich auf 24,8 Prozent gestiegen. Im Gesamtjahr 2025 waren es nur 19,1 Prozent. Bundesweit reicht die Spanne allerdings von knapp einem Sechstel bis knapp ein Drittel.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    455,36€
    Basispreis
    5,51
    Ask
    × 6,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    336,41€
    Basispreis
    5,19
    Ask
    × 6,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der erste Platz geht aktuell an Rheinland-Pfalz mit knapp 30 Prozent vor Schleswig-Holstein mit gut 29. Rang drei nimmt Baden-Württemberg mit gut 28 Prozent ein. Dahinter folgen Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit Werten um 27 Prozent. Berlin kommt auf knapp 26 Prozent.

    Bayern und Hessen unter dem Durchschnitt

    Bereits unter dem Bundesdurchschnitt liegen Saarland, Brandenburg und Bayern mit rund 24 Prozent. In Hessen sind es laut Statistik 21, in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen 20. Sachsen kommt auf 19, Sachsen-Anhalt auf gut 18 Prozent - Hamburg auf 16.

    Im Gesamtjahr 2025 hatte das Ranking noch etwas anders ausgesehen. Damals lag Niedersachsen vor Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg an der Spitze. Schlusslichter waren Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

    Aktuell erleben Elektroautos einen Aufschwung. Dazu tragen neben dem verbesserten Modellangebot auch die neue Förderung des Bundes und die hohen Preise für Benzin und Diesel bei./ruc/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 58,85 auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,34 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +20,76 %/+75,77 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wo Elektroautos stark gefragt sind - und wo gerade nicht In Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sind Elektroautos derzeit besonders beliebt. In keinem anderen Bundesland war ihr Anteil an den Neuzulassungen im ersten Halbjahr so hoch wie im Westen und Norden, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     