Extrem überverkauft

Die große rote Tageskerze vom Mittwoch mit einem kleinen Docht auf der Unterseite mahnt im Bereich eines seit Dezember 2024 bestehenden Aufwärtstrends nun zu erhöhter Vorsicht bei short-positionierten Anlegern; auch der MACD und RSI zeigen extrem überverkaufte Zustände an. Anleger, die noch immer in Short-Positionen investiert sind, sind gut beraten, diese nun glattzustellen und die Gewinne zu realisieren. An solch markanten Unterstützungen kommt es nämlich häufig zu dynamischen Gegenreaktionen.

Sollte das Paar EUR/GBP demnächst wieder über 0,8500 GBP klettern, würde dies einen ersten Hinweis für weiteres Erholungspotenzial auf 0,8544 und darüber in den Bereich von 0,8567 GBP liefern und sich für eine antizyklische Gegenposition anbieten. Spätestens an der einstigen Nackenlinie der SKS-Formation um 0,8615 GBP dürften wieder Abschläge bei dem Paar zu erwarten sein. Kommt es dagegen zu einem Aufwärtstrendbruch, müsste ein neues Abwärtsziel bei 0,8355 GBP ausgerufen werden, wodurch ein neues Short-Engagement attraktiv werden würde.

EUR/GBP (Wochenchart in GBP) Tendenz:

Fazit Der Fahrplan für das Paar EUR/GBP sieht erst oberhalb von 0,8500 GBP einen möglichen Anstieg auf 0,8567 GBP vor und würde sich dementsprechend für ein Engagement auf der Käuferseite anbieten. Dies könnte beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DW0FGB geschehen, wodurch insgesamt eine Renditechance von 25 Prozent erzielt werden könnte. Das endgültige Ziel im Schein wurde auf einem Niveau von 5,75 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber das gestrige Tagestief bei 0,8455 GBP nicht überschreiten. Einige Tage erhöhter Volatilität sind im Bereich des Aufwärtstrends dringend zu erwarten.

Strategie für fallende Kurse WKN: DW0FGB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,59 – 4,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 0,8088 GBP Basiswert: EUR/GBP KO-Schwelle: 0,8088 GBP akt. Kurs Basiswert: 0,8469 GBP Laufzeit: Open End Kursziel: 5,75 Euro Hebel: 21,76 Kurschance: + 25 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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