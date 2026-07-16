ABB stärkt Automatisierung: Rotork-Übernahme erweitert Angebot
ABB setzt mit der geplanten Rotork-Übernahme ein starkes Signal: strategische Ergänzung im Automatisierungskreislauf, finanzielle Stärke und klare Wachstumsambitionen.
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- ABB bietet ein Barangebot von 503 Pence je Rotork‑Aktie (ca. 60% Prämie); implizierter Unternehmenswert rund $5,5 Mrd, EV/Sales ~5,3x, EV/EBITDA ~19,5x (2025; nach Synergien mittlere Teens).
- Rotork liefert betriebskritische Durchflusssteuerungs‑ und Messtechnik, ergänzt ABBs Feldgeräte‑Portfolio und stärkt den „Sense‑Control‑Act“ Automatisierungskreislauf.
- Rotork erzielte 2025 rund $1 Mrd Umsatz und eine bereinigte operative Marge von 24,6%; die Übernahme würde ~3% zum ABB‑Umsatz bzw. ~12% zum Umsatz der Division Automation beitragen und sofort die operative EBITA‑Marge erhöhen.
- Finanzierung erfolgt aus bestehenden Barmitteln (~$5,8 Mrd per 30.06.2026), zugesagten Kreditlinien und erwarteten Nettobarerlösen von $4,8 Mrd aus dem Verkauf des Robotics‑Geschäfts an SoftBank; Spielraum für weitere M&A und Fortsetzung von Aktienrückkäufen.
- Nach Abschluss soll Rotork als eigenständige Division im Geschäftsbereich Automation verbleiben; ABB plant keine wesentliche Verringerung der UK‑Präsenz (mehr als 1.700 Mitarbeitende) und strebt Kontinuität in der Führung an.
- Transaktion wird als Scheme of Arrangement nach UK Companies Act durchgeführt; Rotork‑Vorstand empfiehlt das Angebot einstimmig; Abschluss vorbehaltlich Aktionärs‑ und behördlicher Zustimmungen voraussichtlich in H1 2027.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 16.07.2026.
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