2. Quartal 2026: Ergebnisse übertreffen alle Erwartungen
ABB setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Rekordaufträge, steigende Umsätze, höhere Margen und starke Cashflows schaffen Spielraum für Übernahmen und Investitionen.
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
- Rekordauftragseingang: Auftragseingang stieg im Q2 um 30% auf 12'042 Mio. USD (vergleichbar +28%).
- Umsatzwachstum: Umsatz im Q2 +14% auf 9'475 Mio. USD (vergleichbar +12%).
- Operatives Ergebnis verbessert: Operatives EBITA von 1'925 Mio. USD, Marge 20,2% (Anstieg um 0,9 Prozentpunkte; operatives EBITA +20%).
- Ergebnis und Ergebnis je Aktie: Auf ABB entfallender Konzerngewinn 1'231 Mio. USD (+7%); unverwässerter Gewinn je Aktie 0,68 USD (+8%).
- Starker Cashflow und solide Bilanz: Operativer Cashflow 1'150 Mio. USD (+9%), Free Cashflow 881 Mio. USD; Nettoverschuldung/EBITDA 0,3 zum Quartalsende, Spielraum für weitere M&A und Aktienrückkäufe bis zu 2 Mrd. USD.
- M&A, Investitionen und Ausblick: Angebot zur Übernahme von Rotork (~5,5 Mrd. USD; soll ab dem zweiten Jahr nach Integration zum Gewinn je Aktie beitragen), Finanzierung geplant durch Verkauf des Robotics-Geschäfts (~4,8 Mrd. USD); Ausblick Q3: vergleichbares Umsatzwachstum im unteren bis mittleren «Teens» und höhere operative EBITA‑Marge; für 2026 insgesamt vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen bis unteren «Teens» und Margenverbesserung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 16.07.2026.
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