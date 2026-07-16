Q2 2026 Results: What the Numbers Reveal
Strong momentum marked the quarter, with surging orders, solid revenue growth, expanding margins and improved cash generation across the business.
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
- Orders: $12,042 million, up 30% YoY; comparable +28%
- Revenues: $9,475 million, up 14% YoY; comparable +12%
- Income from operations: $1,585 million; margin 16.7%
- Operational EBITA: $1,925 million; margin 20.2%
- Basic EPS: $0.68; up 8%
- Cash flow from operating activities: $1,150 million; up 9%
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at ABB is on 16.07.2026.
+3,45 %
-0,14 %
+0,13 %
+14,86 %
+73,81 %
+155,75 %
+196,56 %
+404,48 %
+305,04 %
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