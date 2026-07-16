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    Nedap's Revenue Surges 13%, Margin Up to 12.1%

    In the first half of 2026, we delivered strong, profitable growth, boosted recurring revenues, and further reinforced our already solid financial position.

    Nedap's Revenue Surges 13%, Margin Up to 12.1%
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Revenue rose 13% to €152.0 million in H1 2026, with key markets growing 14%.
    • Recurring revenue increased 17% to €63.3 million and now accounts for 42% of total revenue.
    • Operating profit rose to €18.3 million and operating margin to 12.1%.
    • Net profit reached €14.7 million and earnings per share (EPS) €2.22 (about a 35% increase).
    • Added value as a share of revenue improved to 74.8% from 73.2%.
    • Financial position strengthened: net debt-to-EBITDA -0.2, solvency 59%, cash €3.9 million, and no credit facilities drawn (net debt negative €3.9 million as of 30 June 2026).



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