Nedap's Revenue Surges 13%, Margin Up to 12.1%
In the first half of 2026, we delivered strong, profitable growth, boosted recurring revenues, and further reinforced our already solid financial position.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Revenue rose 13% to €152.0 million in H1 2026, with key markets growing 14%.
- Recurring revenue increased 17% to €63.3 million and now accounts for 42% of total revenue.
- Operating profit rose to €18.3 million and operating margin to 12.1%.
- Net profit reached €14.7 million and earnings per share (EPS) €2.22 (about a 35% increase).
- Added value as a share of revenue improved to 74.8% from 73.2%.
- Financial position strengthened: net debt-to-EBITDA -0.2, solvency 59%, cash €3.9 million, and no credit facilities drawn (net debt negative €3.9 million as of 30 June 2026).
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.