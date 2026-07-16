DAX-FLASH
Dax stagniert - 'ausgeprägte Unentschlossenheit' der Anleger
- Dax pendelt in enger Spanne um 25.000 Zähler
- Anleger zeigen ausgeprägte Unentschlossenheit
- Quartalsbilanzen könnten bald Kurstreiber sein
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt dürfte am Donnerstag weitergehen. Mit etwa 25.000 Zählern wird der Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel vom Broker IG nahezu unverändert zum Vortag indiziert. Seit vergangener Woche schon pendelt das Börsenbarometer in einer engen Spanne um diese runde Marke.
Analyst Martin Utschneider von Robomarkets spricht denn auch von einer "richtungslosen Grundtendenz". Dieser dürfte der Dax auch an diesem Donnerstag treu bleiben, zumal er sich auch am Vortag nicht aus seiner jüngsten Seitwärtsspanne habe lösen können. Das belege eine "ausgeprägte Unentschlossenheit der Marktteilnehmer".
Impulse könnte die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen setzen, die allerdings erst in der kommenden Woche allmählich Fahrt aufnimmt. Am Donnerstag könnten die Geschäftszahlen der schweizerischen ABB auf den Kurs der Siemens-Aktie abstrahlen./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 90,37 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 216,22 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 298,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -13,88 %/+26,43 % bedeutet.
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