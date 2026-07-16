Dax stagniert - 'ausgeprägte Unentschlossenheit' der Anleger

Impulse könnte die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen setzen, die allerdings erst in der kommenden Woche allmählich Fahrt aufnimmt. Am Donnerstag könnten die Geschäftszahlen der schweizerischen ABB auf den Kurs der Siemens-Aktie abstrahlen./bek/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 90,37 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 216,22 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 298,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -13,88 %/+26,43 % bedeutet.