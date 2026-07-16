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    Ölpreis wird zum Problem

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    United Airlines drohen 6 Milliarden US-Dollar zusätzliche Treibstoffkosten

    Starke Quartalszahlen und eine angehobene Prognose reichen nicht. Explodierende Treibstoffkosten werden zum Belastungsfaktor für United Airlines.

    Ölpreis wird zum Problem - United Airlines drohen 6 Milliarden US-Dollar zusätzliche Treibstoffkosten
    Foto: Urbanandsport - NurPhoto

    United Airlines hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und zugleich den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. An der Börse sorgte das dennoch nicht für Begeisterung. Stattdessen konzentrierten sich Investoren darauf, dass der Konzern auf Basis der aktuellen Ölpreise mit zusätzlichen Treibstoffkosten von fast 6 Milliarden US-Dollar im laufenden Jahr rechnet.

    Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel 2,4 Prozent und notiert damit bei 118,10 US-Dollar, nachdem sie die reguläre Sitzung mit einem Plus von 0,5 Prozent beendet hatte.

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    Treibstoffrechnung explodiert um 84 Prozent

    Bereits im zweiten Quartal stiegen die Kerosinkosten von United gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 84 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben des Unternehmens konnte rund die Hälfte dieses Kostenanstiegs über höhere Erlöse und operative Maßnahmen ausgeglichen werden.

    Für das laufende Quartal erwartet United, bereits 80 bis 90 Prozent der Mehrbelastung kompensieren zu können. Bis zum vierten Quartal soll der zusätzliche Aufwand vollständig aufgefangen werden.

    Gewinn über Prognose – United hebt Jahresausblick an

    Operativ lieferte United jedoch ein überraschend starkes Quartal. Der bereinigte Gewinn erreichte 1,99 US-Dollar je Aktie und lag damit über der Analystenerwartung von 1,88 US-Dollar. Der Umsatz stieg gegenüber dem zweiten Quartal 2025 um 16 Prozent auf 17,7 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 17,6 Milliarden US-Dollar gerechnet.

    Das Management erhöhte daraufhin die Prognose für den bereinigten Jahresgewinn auf 9 bis 11 US-Dollar je Aktie. Zuvor hatte die Spanne bei 7 bis 11 US-Dollar gelegen. Der Analystenkonsens liegt bei 10,47 US-Dollar.

    Die Erlöse mit Premium-Tickets stiegen um 16 Prozent, während Basic Economy um 11 Prozent zulegte. Die Einnahmen aus dem Loyalitätsgeschäft erhöhten sich ebenfalls um 11 Prozent, das Frachtgeschäft wuchs sogar um 23 Prozent.

     

    Starlink soll Kunden stärker an United binden

    CEO Scott Kirby setzt unterdessen auf Investitionen in das Kundenerlebnis und den Ausbau des Streckennetzes. Eine zentrale Rolle spielt dabei Starlink. Das Satelliteninternet von SpaceX ist inzwischen auf 450 Flugzeugen von United und United Express installiert. Bis Ende kommenden Jahres soll die gesamte Flotte ausgestattet sein.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die United Airlines Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 121,0USD auf Nasdaq (16. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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