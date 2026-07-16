Nordea verdient operativ wie erwartet etwas mehr
- Nordea steigerte Provisionseinnahmen im zweiten Quartal
- Zinsüberschuss leicht gesunken Gewinn 1,6 Mrd
- Erträge stiegen vier Prozent auf rund drei Milliarden
HELSINKI (dpa-AFX) - Die skandinavische Bank Nordea hat im zweiten Quartal auch dank guter Geschäfte in der Vermögensverwaltung von steigenden Provisionseinnahmen profitiert. So konnte sie den erneut leicht gesunkenen Zinsüberschuss ausgleichen. Der operative Gewinn lag mit etwas mehr als 1,6 Milliarden Euro wie von Experten erwartet leicht über dem Wert aus dem Vorjahresquartal. Bei den Erträgen verzeichnet die im EuroStoxx 50 notierte Bank einen Anstieg um vier Prozent auf rund drei Milliarden Euro, wie sie am Donnerstag mitteilte.
Dieser Anstieg wurde größtenteils von höheren Kosten und der Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle aufgezehrt. Die Zahlen lagen im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten. Konzernchef Frank Vang-Jensen bestätigte zudem seine Ziele für das laufende Jahr. Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden./zb/stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 6.278 auf Ariva Indikation (15. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +2,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 57,59 Mrd..
Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -41,75 %/+10,67 % bedeutet.
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https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19958627-jefferies-stuft-nordea-buy
Vom 16. Juni 2025 bis zum 19. September 2025 kaufte Nordea 19.292.616 von sich zurück
Aktien zu einem Durchschnittspreis pro Aktie von 12,95 EUR:
https://live.euronext.com/en/products/equities/company-news/2025-09-22-nordea-completes-its-share-buy-back-programme-announced
Das Brokerage senkte sein Kursziel für die Aktie von 13,30 € auf 11,80 €, was eine Reduzierung von 11 % und einen Rückgang von 13 % gegenüber dem Schlusskurs vom 20. August von 13,56 € entspricht:
https://www.investing.com/news/stock-market-news/barclays-slashes-nordea-to-underweight-as-eps-outlook-weakens-4203812