PayPal im Aufwind: Kursrallye, Übernahmegerüchte und verstecktes Risiko

Die PayPal-Aktie hat nach einem frühen Jahrestief in den letzten fünf Wochen eine deutliche Erholung hingelegt. Technisch lässt sich ein Doppelboden im Bereich von rund 40 US-Dollar und anschließende Kursgewinne von teils fast 20 Prozent beobachten. Entscheidend waren der Sprung über die 50-Tage-Linie bei etwa 45 US-Dollar und die Rückkehr des MACD über die Nulllinie – klassische Kaufsignale. Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert kurzzeitig leicht überkauft, was kurzfristig eine Konsolidierung oder einen Test des Ausbruchsbereichs um 45 US-Dollar wahrscheinlich macht. Volumenstärkere Tage deuten auf wieder anziehendes Anlegerinteresse hin.

In den vergangenen Wochen hat an der Wall Street ein klarer Stimmungswechsel stattgefunden: Anleger wenden sich von gehypten Wachstumsfeldern wie Halbleitern, KI-Infrastruktur und Raumfahrt ab und suchen Schutz in defensiveren Value- und Dividendenwerten. Der Dow Jones hat sich entsprechend robuster gezeigt als der technologielastige Nasdaq 100. Auffällig: Selbst zuvor vernachlässigte Titel wie PayPal profitieren von diesem Rotationsprozess.

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Trotz der Erholung bleibt der übergeordnete Abwärtstrend intakt. Eine nachhaltige Trendwende wäre erst mit einem Durchbruch über die Hürde bei 50 bis circa 53 US-Dollar zu bestätigen, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft. Solange die Marke bei 45 und vor allem die Unterstützung bei rund 40 US-Dollar halten, bleibt Potenzial vorhanden; unterschrittenes Kursniveau würde das Erholungsbild hingegen gefährden.

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Fundamental erscheint PayPal weiterhin günstig bewertet: Für 2026 wird ein KGV von rund 9,0 erwartet – deutlich unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 19,0 und dem Branchenmittel von 11,3. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 6,6, was einer Cashflow-Rendite von etwa 15,2 Prozent entspricht und im Vergleich zur Peer-Group sehr attraktiv ist. Zugleich ist Vorsicht geboten: In zwei Wochen präsentiert PayPal seine Quartalszahlen; das Management hat den Ausblick bislang bewusst zurückhaltend formuliert. Enttäuscht das Unternehmen trotz niedriger Erwartungen, droht Rückschlagspotenzial.

Hinzu kamen jüngst Übernahmegerüchte: Medienberichte zufolge sollen Stripe und Advent International ein Angebot von rund 60,50 US-Dollar je Aktie – ein Volumen von mehr als 50 Milliarden Dollar – unterbreitet haben. Die Meldungen lösten starke Kursausschläge aus; ob ein Deal zustande kommt, bleibt aber unsicher. Insgesamt bleibt PayPal ein Titel mit verbessertem kurzfristigem Momentum und solider Bewertung, der jedoch auf einem schmalen Grat zwischen Erholung und möglichen Rückschlägen balanciert – für risikoaffine Anleger interessant, für konservative Investoren noch nicht zwingend.

Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,20 % und einem Kurs von 55,52USD auf Nasdaq (16. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.