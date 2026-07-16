🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    PayPal im Aufwind: Kursrallye, Übernahmegerüchte und verstecktes Risiko

    PayPal im Aufwind: Kursrallye, Übernahmegerüchte und verstecktes Risiko
    Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com

    In den vergangenen Wochen hat an der Wall Street ein klarer Stimmungswechsel stattgefunden: Anleger wenden sich von gehypten Wachstumsfeldern wie Halbleitern, KI-Infrastruktur und Raumfahrt ab und suchen Schutz in defensiveren Value- und Dividendenwerten. Der Dow Jones hat sich entsprechend robuster gezeigt als der technologielastige Nasdaq 100. Auffällig: Selbst zuvor vernachlässigte Titel wie PayPal profitieren von diesem Rotationsprozess.

    Die PayPal-Aktie hat nach einem frühen Jahrestief in den letzten fünf Wochen eine deutliche Erholung hingelegt. Technisch lässt sich ein Doppelboden im Bereich von rund 40 US-Dollar und anschließende Kursgewinne von teils fast 20 Prozent beobachten. Entscheidend waren der Sprung über die 50-Tage-Linie bei etwa 45 US-Dollar und die Rückkehr des MACD über die Nulllinie – klassische Kaufsignale. Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert kurzzeitig leicht überkauft, was kurzfristig eine Konsolidierung oder einen Test des Ausbruchsbereichs um 45 US-Dollar wahrscheinlich macht. Volumenstärkere Tage deuten auf wieder anziehendes Anlegerinteresse hin.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PayPal!
    Short
    50,49€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    44,11€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz der Erholung bleibt der übergeordnete Abwärtstrend intakt. Eine nachhaltige Trendwende wäre erst mit einem Durchbruch über die Hürde bei 50 bis circa 53 US-Dollar zu bestätigen, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft. Solange die Marke bei 45 und vor allem die Unterstützung bei rund 40 US-Dollar halten, bleibt Potenzial vorhanden; unterschrittenes Kursniveau würde das Erholungsbild hingegen gefährden.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Fundamental erscheint PayPal weiterhin günstig bewertet: Für 2026 wird ein KGV von rund 9,0 erwartet – deutlich unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 19,0 und dem Branchenmittel von 11,3. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 6,6, was einer Cashflow-Rendite von etwa 15,2 Prozent entspricht und im Vergleich zur Peer-Group sehr attraktiv ist. Zugleich ist Vorsicht geboten: In zwei Wochen präsentiert PayPal seine Quartalszahlen; das Management hat den Ausblick bislang bewusst zurückhaltend formuliert. Enttäuscht das Unternehmen trotz niedriger Erwartungen, droht Rückschlagspotenzial.

    Hinzu kamen jüngst Übernahmegerüchte: Medienberichte zufolge sollen Stripe und Advent International ein Angebot von rund 60,50 US-Dollar je Aktie – ein Volumen von mehr als 50 Milliarden Dollar – unterbreitet haben. Die Meldungen lösten starke Kursausschläge aus; ob ein Deal zustande kommt, bleibt aber unsicher. Insgesamt bleibt PayPal ein Titel mit verbessertem kurzfristigem Momentum und solider Bewertung, der jedoch auf einem schmalen Grat zwischen Erholung und möglichen Rückschlägen balanciert – für risikoaffine Anleger interessant, für konservative Investoren noch nicht zwingend.



    PayPal

    +17,20 %
    +24,54 %
    +30,33 %
    +10,93 %
    -24,22 %
    -23,36 %
    -81,32 %
    +39,88 %
    +51,24 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U
    PayPal direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,20 % und einem Kurs von 55,52USD auf Nasdaq (16. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PayPal im Aufwind: Kursrallye, Übernahmegerüchte und verstecktes Risiko In den vergangenen Wochen hat an der Wall Street ein klarer Stimmungswechsel stattgefunden: Anleger wenden sich von gehypten Wachstumsfeldern wie Halbleitern, KI-Infrastruktur und Raumfahrt ab und suchen Schutz in defensiveren Value- und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     