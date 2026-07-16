ASIC büsst Deutsche Bank wegen 264.574 Meldungsfehlern – 2 Mio. AUD

Die fehlerhaften Meldungen betrafen 208 Geschäftstage und umfassten 20.483 noch offene sowie 244.091 bereits beendete Kontrakte – davon 242.673 Devisengeschäfte und 1.418 im Rohstoffbereich. Nach Darstellung der Bank war eine Programmcode-Anpassung zur Erfüllung US-amerikanischer Meldevorschriften nicht korrekt auf das australische System übertragen worden. Interne Qualitätskontroll-Vorlagen hätten zudem nicht alle drei vorgeschriebenen „Direction“-Felder erfasst, weshalb ASIC von einem systemischen Kontrollproblem und nicht von Einzelfehlern spricht. Auffällig: Der Fehler wurde offenbar nicht intern entdeckt, sondern erst durch einen Hinweis einer ausländischen Aufsichtsbehörde; die Deutsche Bank informierte ASIC am 15. August 2025 und legte im September einen formellen Verstoßbericht vor.

Die australische Finanzaufsicht ASIC hat der Deutschen Bank eine Geldstrafe von zwei Millionen australischen Dollar auferlegt – wegen systemischer Versäumnisse bei der Meldung von insgesamt 264.574 außerbörslichen Derivategeschäften. Zwischen dem 21. Oktober 2024 und dem 15. August 2025 habe die Bank wiederholt das sogenannte „Direction“-Feld fehlerhaft übermittelt, kritisierte ASIC. Dieses Feld weist aus, ob ein Marktteilnehmer ökonomisch als Käufer oder Verkäufer auftritt; falsche Angaben erschweren Aufsicht und Zentralbank die Einschätzung von Marktpositionen, Risikolagen und möglichen Auffälligkeiten.

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Rein rechnerisch hätte die Bank für die 208 mutmaßlichen Verstöße bis zu 68,419 Millionen australische Dollar zahlen müssen; die tatsächlich akzeptierte Strafe entspricht knapp drei Prozent dieser Maximalsumme. ASIC begründete die Reduktion mit Kooperation, begonnenen Nachbesserungen und einer internen Prüfung des Meldesystems. Im Mai 2026 meldete die Bank im Rahmen dieser Überprüfung weitere Ungenauigkeiten, deren Umfang bislang unklar ist und die nicht Teil der jüngst veröffentlichten Strafe zu sein scheinen.

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Die Reaktion der Märkte blieb begrenzt: Aktien der Deutschen Bank notierten am Montagvormittag auf Tradegate rund 1,3 Prozent tiefer bei 30,93 Euro. Parallel setzt die Bank ihre Kapitalrückführungen fort: Im Zeitraum 6.–10. Juli 2026 wurden 436.727 Aktien zurückgekauft; seit Start des Programms im Februar wurden mehr als 26 Millionen Aktien erworben. Strategisch positioniert sich die Bank außerdem technologisch: Sie gehört zu den deutschen Instituten, die an der von der EZB geplanten Pilotphase zum digitalen Euro teilnehmen, die Ende 2027 starten und 12 Monate dauern soll.

Fazit: Die Sanktion ist relativ klein, die Botschaft der Aufsicht ist es nicht. Das Ereignis liefert ein deutliches Signal für strengere Anforderungen an grenzüberschreitende IT-, Melde- und Governance-Prozesse – zugleich wirkt die Bank bemüht, mittels Rückkäufen und Teilnahme an Zukunftsprojekten Vertrauen und strategische Perspektive zu stärken.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 31,84EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

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