KeyBanc warnt: Apple könnte 23% fallen – Preiserhöhungen bedrohen iPhone

Die Investmentbank KeyBanc hat ihr Kursurteil für Apple überraschend auf „Underweight“ gesenkt und das Kursziel auf 250 US‑Dollar reduziert, was gegenüber dem jüngsten Allzeithoch ein Rückschlagpotenzial von rund 23 Prozent signalisiert. Hintergrund der Neubewertung sind vor allem wachsendes Risiko durch steigende Gerätepreise und mögliche Strukturveränderungen bei der Finanzierung durch US‑Mobilfunkanbieter. KeyBanc‑Analyst John Vinh erwartet, dass höhere Verkaufspreise die Nachfrage nach neuen iPhones dämpfen, womit langsamere Produktionszahlen, niedrigere Upgrade‑Raten in den USA und reduzierte Subventionen einhergehen könnten. Die drei führenden US‑Netzbetreiber haben laut KeyBanc bereits Änderungen ihrer Subventionspolitik angekündigt; sollten diese Zuschüsse weiter zurückgefahren werden, würden Verbraucher höhere Eigenkosten tragen und die Nutzungsdauer ihrer Geräte verlängern. Dies hätte nicht nur direkte Folgen für das iPhone‑Geschäft, sondern könnte auch das profitable Services‑Segment bremsen: KeyBanc prognostiziert, dass das Umsatzwachstum im Servicegeschäft bis Ende 2027 auf etwa sieben Prozent fallen könnte, während der Marktkonsens derzeit rund zwölf Prozent erwartet.

Die Einschätzung von KeyBanc steht im Gegensatz zum Mehrheitsurteil der Analysten: Nur zwei von 48 Beobachtern vergeben laut LSEG ein negatives Anlageurteil. Gleichzeitig verweist die Bank auf die Erfolgsbilanz ihres Analysten Vinh, der auf TipRanks eine Trefferquote von 64 Prozent und eine durchschnittliche Rendite von 32,5 Prozent vorweisen soll. Damit positioniert sich KeyBanc als Außenseiter, der auf makro‑ und marktseitige Risiken hinweist, die sich gegenwärtig nicht im Aktienkurs widerspiegeln könnten.