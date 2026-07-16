J&J mit Rekordziel: Erstes Mal über 100 Mrd. Umsatz – Aktie fällt trotzdem

Johnson & Johnson ist mit Rückenwind ins zweite Halbjahr gestartet und hat im zweiten Quartal Umsatz und bereinigten Gewinn je Aktie gesteigert, zugleich die Jahresprognose angehoben. Der Konzern meldete einen Umsatz von 25,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und einen verwässerten Gewinn je Aktie von 2,27 US-Dollar; der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,90 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich auf 7,1 Milliarden US-Dollar nach 6,7 Milliarden im Vorjahresquartal. Trotz dieser Zahlen fiel die Aktie nach Vorlage der Ergebnisse zeitweise um mehr als zwei Prozent. Für das Gesamtjahr hebt Johnson & Johnson den Ausblick an: Im Zentrum der Prognose steht nun ein Umsatz von rund 101,1 Milliarden US-Dollar, womit das Unternehmen erstmals in seiner 140‑jährigen Geschichte die Marke von 100 Milliarden Jahresumsatz erreichen könnte. Die Spanne für den bereinigten Gewinn je Aktie wurde auf etwa 11,60 bis 11,75 US-Dollar angehoben; ein zentrales Ziel lautet 11,68 US-Dollar. Treiber des Wachstums waren vor allem Arzneimittel aus dem Bereich Innovative Medicine. Der operative Umsatz in diesem Segment stieg um 6,8 Prozent. Wesentliche Umsatzstützen lieferten die Krebsmedikamente Darzalex, Carvykti, Tecvayli sowie Rybrevant und Lazcluze; zudem trugen Immunologiepräparate wie Tremfya sowie Neurowissenschaftsprodukte wie Spravato und Caplyta zum Plus bei. Das Medizintechnikgeschäft verzeichnete ein moderateres Wachstum von 3,6 Prozent, gestützt durch Produkte für Wundverschluss und Biosurgery, Elektrophysiologie, Shockwave‑Technologie, Kontaktlinsen und Unfallchirurgie. Neben den operativen Kennzahlen meldete der Konzern mehrere regulatorische Fortschritte und Studiendaten, die die Pipeline stärken sollen. Entscheidend für das künftige Wachstum ist zudem die Markteinführung neuer Präparate: Das erste volle Quartal mit Umsätzen für das orale Psoriasispräparat Icoytde weckte Erwartungen; Finanzchef Joseph Wolk schätzt das Potenzial auf mehrere Milliarden Dollar. Gleichzeitig bleiben Herausforderungen und Bewertungsfragen: Rückläufige Verkäufe des früheren Blockbusters Stelara zwingen zu höheren Investitionen in neue Produkte, und die Medizintechnikresultate blieben hinter Analystenerwartungen zurück. Anleger reagierten trotz erhöhter Jahresziele verhalten, wobei die Aktie über die vergangenen zwölf Monate bereits deutlich zugelegt hatte. Insgesamt bestätigt das Quartal aber die Erholung und Innovationsdynamik des Konzerns und begründet die ambitionierte Jahresprognose. Der Konzern betonte ferner, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die internationale Marktdurchdringung steigen, um das Wachstum nachhaltig zu stützen. Analysten weisen jedoch auf Risiken hin: Wettbewerbsdruck, regulatorische Hürden, Wechselkurseinflüsse und mögliche Verzögerungen bei Zulassungen könnten die Realisierung der Ziele beeinträchtigen. Beobachter erwarten deshalb konkretere Hinweise zu Margenentwicklung und Kapitalallokation einschließlich Aktienrückkäufen. Die nächste Analystenkonferenz gilt als Prüfstein; Anleger erwarten zeitnahe Angaben zu Investitionen und Rückkäufen bald.

Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 247,0USD auf NYSE (16. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.