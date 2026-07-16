Ölpreis-Alarm: Hormus gesperrt – Trump droht, Märkte in Panik

Die Schifffahrt durch die Straße von Hormus ist zunehmend beeinträchtigt. Am Sonntag passierten nur sechs Frachtschiffe die Meerenge — alle mit deaktivierten Transpondern ("Dark Mode") —, in den Tagen zuvor überwogen auffällig häufig nicht nachverfolgbare Durchfahrten. Zum Teil waren zeitweise überhaupt keine Schiffe per Tracking zu orten, obwohl auf beiden Seiten Schiffe auftauchten, die offenbar unbemerkt durchgefahren waren. Der Iran erklärte die Meerenge für gesperrt; die USA betonen, die Route bleibe offen. Diese Intransparenz erhöht die Versorgungssorgen.

Die Ölpreise sind am Montag deutlich gestiegen, nachdem die militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran über das Wochenende zugenommen hat. Brent kletterte um mehr als vier Prozent auf 79,34 US-Dollar je Barrel, WTI stieg auf 74,51 US-Dollar. Auslöser war eine neue Angriffswelle: US-Streitkräfte bombardierten nach eigenen Angaben Dutzende iranischer Ziele mit Präzisionsmunition. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten Gegenschläge auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain. US-Präsident Donald Trump drohte offen mit weiteren Angriffen, nannte die Anlage "Pickaxe Mountain" als mögliches Ziel und kündigte eine Rede an die Nation an.

Marktteilnehmer reagieren nervös: Analysten warnen vor neuer Inflation und steigenden Renditen. Die Internationale Energieagentur weist darauf hin, dass das globale Ölangebot trotz einer Juni-Anhebung infolge einer vorläufigen Einigung Washington–Teheran noch rund 9,4 Millionen Barrel pro Tag unter dem Vorkriegsniveau liegt; vor Kriegsausbruch liefen etwa 20 Prozent des weltweiten Öl- und Flüssiggashandels durch Hormus. Das knappe Angebot in Kombination mit geopolitischer Unsicherheit treibt die Volatilität.

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Hinzu kommen Spekulationen über russische Produktionskapazitäten: Marktkommentatoren sehen durch Kriegsschäden und westliche Sanktionen langfristige Risiken für Raffinerie- und Förderkapazitäten in Russland, was das Angebot zusätzlich belasten könnte. Händler berichten von geänderten Positionierungen — geschlossenen Longs, erhöhten Short-Volumina — und ungewöhnlich hohen Crack-Spreads, die starke Raffineriemargen bei begrenztem Rohölangebot widerspiegeln.

Ökonomisch könnten anhaltend höhere Energiepreise die Inflationsraten erneut beschleunigen und Zentralbanken zu restriktiver Politik veranlassen, was Wachstumsaussichten eintrüben würde. Raffinerien verbuchen derzeit hohe Margen, kurzfristig steigen Gewinne, langfristig drohen Engpässe bei petrochemischen Vorprodukten und höhere Preise für Kunststoffe und Kraftstoffe. Investoren flüchten in sichere Häfen; US-Staatsanleiherenditen steigen. Regierungen erwägen Freigaben aus strategischen Ölvorräten, doch das würde die Unsicherheit nur dämpfen, nicht beseitigen. Solange Hormus und die regionale Militärlage unklar bleiben, bleibt der Ölmarkt fragil. Händler und Politiker bleiben aufmerksam, Strategien zur Versicherung gegen Versorgungsschocks gefragt. Dringend.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 84,58USD auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.