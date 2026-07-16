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    Deutsche Bank stützt DocMorris: Kursziel verdoppelt – Aktie schießt hoch

    Deutsche Bank stützt DocMorris: Kursziel verdoppelt – Aktie schießt hoch
    Foto: Zur Rose Group AG

    Die Deutsche Bank hat kurz vor einem wichtigen Trading-Update für DocMorris das Kursziel deutlich von 5,50 auf 11,50 Schweizer Franken angehoben und die Einstufung von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft. Analyst Jan Koch nennt als Treiber eine erwartete Aufwärtsrevision der Prognosen für 2026, einen geringeren Finanzierungsbedarf, günstigere regulatorische Rahmenbedingungen und den seiner Ansicht nach noch unterschätzten Wert des Telemedizin-Angebots TeleClinic. An der Börse reagierte die Aktie prompt: Sie zog am Montag um mehr als zehn Prozent auf 9,51 Franken an und liegt seit Jahresbeginn rund 46 Prozent im Plus.

    Die Aufwertung erfolgt nur zwei Tage vor der Veröffentlichung eines Halbjahres-Trading-Updates, das am Mittwoch folgen soll. DocMorris hatte bereits Ende Juni signalisiert, dass sich das Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt habe – vor allem getrieben vom Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) und digitalen Services. Die vorläufigen Zahlen bestätigen diesen Trend: Der Aussenumsatz stieg im Q2 um 15,2 Prozent auf 309,7 Mio. CHF; das Q2-Umsatzwachstum bei Rx belief sich auf 45,8 Prozent, Non-Rx legte moderat zu, Digital Services wuchsen deutlich um 80 Prozent. Im ersten Halbjahr erhöhte sich der Aussenumsatz um 12,5 Prozent auf 627,8 Mio. CHF; die aktive Kundenbasis stieg um 1,1 Mio. auf 12,9 Mio.

    Vor dem Hintergrund der beschleunigten Umsatzdynamik betont das Management die operative Effizienz: CFO Daniel Wüest sieht das Unternehmen „voll auf Kurs“, den EBITDA-Breakeven im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen. Gleichzeitig treibt DocMorris eine strategische Neuausrichtung voran: Rund 100 Vollzeitstellen entfallen konzernweit, Routineaufgaben sollen im Rahmen einer „AI-First“-Strategie automatisiert werden, während Kapazitäten für direkten Kundenkontakt gestärkt werden. Zudem wurde die Logistik bereits am niederländischen Standort Heerlen gebündelt.

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    Auf der Wettbewerbsseite formiert sich zusätzliche Konkurrenz: Die Drogeriekette Rossmann plant laut Branchenberichten noch in diesem Jahr den Einstieg ins Versandapothekengeschäft – inklusive Vertrieb verschreibungspflichtiger Medikamente aus den Niederlanden. Damit geht Rossmann weiter als Wettbewerber dm und könnte die Marktstruktur in Deutschland verschärfen; entsprechende Meldungen hatten die DocMorris-Aktie zuletzt belastet.

    Für Investoren bleibt nun wichtig, ob DocMorris die positiven Impulse in konkrete Margen- und Cashflow-Verbesserungen übersetzen kann. Die Deutsche Bank sieht das Risiko einer Kapitalmaßnahme gesunken und rückt Wachstum sowie Barmittelzuflüsse in den Fokus. Die Halbjahreszahlen werden am 19. August im Detail erwartet; weitere Termine wie der Capital Markets Day im November bleiben relevant für die Bewertungsperspektive.



    DocMorris AG (ex zur Rose)

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    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 11,30EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.




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