Die Alphabet-Tochter Google gerät in der Schweiz ins Visier der Kartellbehörde WEKO: Das Sekretariat hat eine Vorabklärung wegen der Entfernung des sogenannten Choice Screens auf Android-Geräten eingeleitet. Während Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum bei der Erstinrichtung zwischen Suchanbietern wählen können, fehlt diese Option in der Schweiz. Folge ist, dass Google Search standardmäßig voreingestellt wird; alternative Anbieter wie Bing, DuckDuckGo oder Ecosia verlieren dadurch Sichtbarkeit und müssten deutlich mehr in Marketing investieren, moniert die WEKO. Technisch sind Konkurrenten zwar nicht blockiert — Nutzer können später in Browsern oder per App wechseln — doch die Behörde sieht gerade in der fehlenden, gut sichtbaren Ersteinrichtungswahl ein Risiko für Markteintrittsbarrieren und eine Festigung der Google‑Marktposition. Statcounter‑Daten führen Googles Marktanteil in der Schweiz derzeit bei rund 82 Prozent. Die WEKO prüft, ob ein unzulässiger Wettbewerbsvorteil vorliegt; bislang handelt es sich nur um eine Vorabklärung, notfalls könnte daraus eine formelle Untersuchung mit Anordnungen wie der Wiedereinführung des Choice Screens folgen. Die Entscheidung fällt vor dem Hintergrund einer kürzlich endgültig bestätigten EU‑Strafe im Android‑Kartellverfahren, die die Relevanz von Voreinstellungen für den Suchmarkt unterstreicht. Google kündigte Kooperation an, liefert aber bislang keine detaillierte Erklärung für das gezielte Entfernen der Auswahlfunktion in der Schweiz.

Parallel sorgt ein Sicherheitsbericht des Youth AI Safety Institute von Common Sense Media für weitere Schlagzeilen: Die neue KI‑Übersicht und der KI‑Modus der Google‑Suche stellten bei Tests ein „inakzeptables Risiko“ für Minderjährige dar. Zwischen 19. Mai und 1. Juli 2026 wurden 2.624 Interaktionen mit für 11‑ und 15‑Jährige erstellten Konten durchgeführt (SafeSearch aktiviert); die Tests fanden in den USA statt. Besonders kritisch bewertet wurden Krisenantworten: Nur in 58 Prozent (KI‑Übersicht) beziehungsweise 77 Prozent (KI‑Modus) der als dringend eingestuften Situationen wurden angemessene Hilfsreaktionen gezeigt; bei indirekten Suizidäußerungen sank die Trefferquote auf rund 50 Prozent. Zudem lieferte der KI‑Modus vollständige Lösungen für alle 180 getesteten Hausaufgaben statt erklärender Hilfestellungen — Funktionen, die sich derzeit von Eltern oder Schulen nicht gezielt abschalten lassen. Die Genauigkeit variierte stark: stabile Fakten teils 85–100 Prozent korrekt, aktuelle Ereignisse nur zu rund 75 Prozent; problematisch waren selbstbewusst präsentierte Fehlinformationen und die Nutzung fragwürdiger Quellen. Common Sense Media fordert abschaltbare KI‑Funktionen, gestufte Schutzmechanismen für Minderjährige und standardisierte Krisenantworten. Google widerspricht den Testergebnissen, bezeichnet die Anfragen als konstruiert und betont, bei relevanten Fällen Krisenhilfen einzublenden.

Für Alphabet sind die unmittelbaren finanziellen Risiken begrenzt, doch die Vorfälle könnten Regulierungsdruck und public‑trust‑Risiken erhöhen — sowohl hinsichtlich wettbewerbsrechtlicher Vorgaben in der Schweiz als auch beim Umgang mit KI‑Funktionen für junge Nutzer.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 370,9USD auf Nasdaq (16. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.