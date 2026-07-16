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    Amundi überschreitet 3%-Schwelle bei Bayer – Anteil steigt auf 3,09%

    Amundi überschreitet 3%-Schwelle bei Bayer – Anteil steigt auf 3,09%
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Amundi meldet Aufstockung: Investmenthaus hält nun 3,09 Prozent an Bayer

    In einer Pflichtmitteilung gemäß § 40 WpHG hat die Bayer Aktiengesellschaft am 14. Juli 2026 die Überschreitung der Meldepflicht durch Amundi S.A. bekanntgegeben. Demnach berührt Amundi am 8. Juli 2026 die Meldeschwelle von 3 Prozent und hält aktuell 30.375.174 direkt zuzurechnende Stimmrechte, was einem Anteil von 3,09 Prozent an den nach § 41 WpHG festgestellten 982.424.082 Gesamtstimmrechten entspricht. Instrumentengebunden sind keine zusätzlichen Stimmrechte ausgewiesen; verliehene Wertpapiere werden mit 13.770 Titeln (praktisch vernachlässigbar) genannt.

    Die Mitteilung wurde über den Distributionsdienst EQS News verbreitet; Amundi weist keine übergeordnete Beherrschung aus und führt in der Meldung eine Reihe von Tochtergesellschaften auf, ohne dass daraus weitere Anteile an Bayer in relevanter Höhe hervorgehen. Formal handelt es sich um eine reine Transparenzmeldung, die Marktteilnehmer über eine geringfügige, aber meldepflichtige Veränderung in der Eigentümerstruktur informiert.

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    Aus marktwirtschaftlicher Sicht ist die Bewegung relevant, weil das Überschreiten der Drei-Prozent-Schwelle institutionelle Aufmerksamkeit erzeugt und Anleger über die Zusammensetzung der Großaktionäre auf dem Laufenden hält. Amundi gilt als vermögensverwaltendes Haus mit diversifizierten Mandaten; eine strategische Einflussnahme auf Bayer gilt daher nicht als wahrscheinlich. Gleichwohl berechtigt ein Anteil über drei Prozent zu publizitätspflichtigen Angaben zu Stimmrechtsausübungen und könnte bei kapital- oder strategisch sensiblen Abstimmungen Bedeutung gewinnen.

    Parallel dazu bleibt die Analysten-Community bezüglich Bayers Zukunftsstrategie uneins: Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Michael Leuchten kommentiert, dass das Urteil des Obersten US-Gerichts im Glyphosatstreit Spekulationen über eine mögliche Zerschlagung des Konzerns angefacht habe. Obwohl er die Trennung von Pharma- und Agrargeschäft grundsätzlich als nachvollziehbar erachtet, schränken hohe Verschuldung und anhaltende Mittelabflüsse den Handlungsspielraum des Unternehmens erheblich ein. Vorsubstanzielle Schritte wie eine Aufspaltung oder größere Portfolio-Transaktionen erforderten nach Jefferies zuerst eine Stärkung der Bilanz und eine Konsolidierung des Pharmasegments.

    Für Investoren bedeutet dies: Kurzfristig bleibt die Nachrichtenlage volatil, strategische Umwälzungen erscheinen ohne finanzielle Konsolidierung unwahrscheinlich. Anleger dürften daher vor allem auf Bilanzkennzahlen, Cashflow-Entwicklung und weitere Rechtsentwicklungen im Glyphosatkomplex achten.



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    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 47,59EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.




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