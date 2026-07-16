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    Siemens Healthineers: 2,43 Mio Aktien zurück – UBS warnt vor Rivalen

    Siemens Healthineers: 2,43 Mio Aktien zurück – UBS warnt vor Rivalen
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    Die Siemens Healthineers AG hat am 13. Juli 2026 eine Zwischenmeldung zum laufenden Aktienrückkauf veröffentlicht. Im Zeitraum 6. bis 12. Juli 2026 erwarb das von der Gesellschaft beauftragte Kreditinstitut insgesamt 140.000 eigene Aktien über die Frankfurter Börse (XETRA). Die Käufe verteilten sich auf fünf Tage: 50.000 Stück am 6. Juli zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 34,9660 Euro, 25.000 Stück am 7. Juli zu 35,3502 Euro, 25.000 Stück am 8. Juli zu 34,5139 Euro, 20.000 Stück am 9. Juli zu 34,3136 Euro und 20.000 Stück am 10. Juli zu 34,6109 Euro. Die durchschnittlichen Erwerbskosten für diese Periode liegen bei rund 34,81 Euro je Aktie (kaufmännisch gerundet). Seit Beginn des Rückkaufprogramms zum 1. Juni 2026 wurden bis zum 12. Juli insgesamt 2.426.005 Aktien zurückgekauft. Detaillierte Angaben veröffentlicht Siemens Healthineers auf seiner Investor-Relations-Website.

    Der Rückkauf wird von der Unternehmensführung als marktstandardmäßige Kapitalmaßnahme über ein externes Institut durchgeführt und erfolgt ausschließlich im elektronischen Handel; damit setzt das Management ein Signal für die Kapitalallokation und unterstützt tendenziell Anteilseigneragenda und Ergebniskennzahlen pro Aktie. Konkrete Hinweise zur gesamten Rückkaufvolumina in Prozent des Grundkapitals und zur Obergrenze des Programms enthielt die Mitteilung nicht.

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    Parallel dazu bestätigte die Schweizer Großbank UBS in einer Branchenstudie ihre Einstufung „Neutral“ für Siemens Healthineers und setzte ein Kursziel von 38 Euro. In ihrem Kommentar zur Radiotherapiebranche verwies UBS darauf, dass der Wettbewerb sich verändert: Es sei nicht länger nur ein Duell zwischen Varian und Elekta, sondern neue Wettbewerber – etwa United Imaging – trieben eine neue Innovationsrunde vor allem im Softwarebereich voran. UBS sieht United Imaging als Favoriten, stuft Siemens Healthineers neutral ein und empfiehlt Elekta zum Verkauf. Die Bank betont, dass sinkende Markteintrittsbarrieren für softwaregetriebene Lösungen Chancen für Herausforderer eröffnen könnten.

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    Aus Investorensicht kombiniert sich damit kurzfristig eine unterstützende Rückkaufdynamik mit mittelfristigen strategischen Herausforderungen in der Kernbranche Radiotherapie. Anleger sollten die weiteren Rückkaufmeldungen und die Entwicklung der softwarebasierten Wettbewerbslandschaft im Auge behalten. Marktteilnehmer werten Rückkäufe regelmäßig als Vertrauensbeweis des Managements in die eigene Bewertung und als Instrument zur Verbesserung wichtiger Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie oder Kapitalrendite. Gleichwohl ist die Wirksamkeit begrenzt, wenn strukturelle Wettbewerbsverschiebungen die Margen unter Druck setzen. Vor diesem Hintergrund dürfte Siemens Healthineers parallel zu Kapitalrückführungen weiter in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie in Zukäufe oder Kooperationen investieren müssen, um bei softwarezentrierten Lösungen technologisch und kommerziell Schritt zu halten. Beobachter gehen davon aus, dass Kursreaktionen kurzfristig positiv ausfallen können, langfristig jedoch die strategische Positionierung zählt. Das bleibt ein zentraler Fokus.



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    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 34,78EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.




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