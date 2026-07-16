Mercedes' Milliarden‑Wette in Ungarn: Kostenvorteil oder Risiko?

Im Fokus steht die Erweiterung des Werkes in Kecskemet (Ungarn), die Konzernchef Ola Källenius bei der Eröffnung als strategischen Schlüsselstandort bezeichnete. Mercedes investierte rund eine Milliarde Euro; entstanden sind zwei neue Hallen für Karosserie- und Montagelinien, ein zweites Presswerk, eine Lackiererei sowie eine Batteriemontage. Mit einer potenziellen Jahreskapazität von bis zu 400.000 Fahrzeugen ist Kecskemet mittlerweile die größte Autofabrik Ungarns und könnte künftig zur größten Mercedes‑Fabrik Europas aufsteigen.

Die kanadische Investmentbank RBC hat nach einer Analystenveranstaltung vor den Quartalszahlen ihre Einstufung für Mercedes‑Benz auf „Sector Perform“ belassen und das Kursziel bei 56 Euro bestätigt. Analyst Tom Narayan hebt hervor, dass Profitabilität und Free Cashflow des Autobauers voraussichtlich besser ausfallen dürften als vom Markt bislang erwartet. Die Einschätzung signalisiert damit moderaten Optimismus: operative Verbesserungspotenziale werden gesehen, eine klare Übergewichtung der Aktie empfiehlt RBC jedoch nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Anlage steht für einen klaren Kostenvorteil: Mercedes will den Anteil der Produktion in europäischen Niedriglohnländern von derzeit 15 auf 30 Prozent erhöhen. Nach Angaben des Finanzvorstands liegen die Produktionskosten in Ungarn rund 70 Prozent unter dem deutschen Niveau. Gleichzeitig setzt der Konzern auf ein zweigleisiges Fertigungskonzept: In einer Halle laufen Verbrenner und Elektrofahrzeuge flexibel, die neue Halle ist voll auf vollelektrische Modelle ausgelegt. Bereits im Programm sind A‑Klasse und GLB; hinzu kommt die elektrische C‑Klasse als erstes Volumenmodell, mittelfristig könnten eine kompaktere G‑Klasse und der GLC folgen.

Politisch begleitet wurde die Eröffnung vom ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar, der die Anlage als Symbol deutsch‑ungarischer Zusammenarbeit lobte und faire Arbeitsbedingungen sowie Gegenseitigkeit von Investitionen forderte. Die ungarische Regierung betont Erwartung an Regelkonformität und Respekt gegenüber Beschäftigten.

Ökonomisch stärkt Kecskemet Mercedes’ Kostenstruktur und Fertigungskapazität insbesondere im Bereich Elektromobilität; zugleich erhöht die Konzentration auf Niedriglohnstandorte Abhängigkeiten gegenüber politischen Rahmenbedingungen, Lohnentwicklungen und logistischen Risiken. Für Anleger bedeutet das: Kurzfristig könnte die Aktie von einer besseren Gewinnentwicklung und stärkerem Free‑Cashflow profitieren, langfristig hängt der Erfolg jedoch von mehreren Faktoren ab: der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Europa und global, der Sicherung ausreichender Batteriekapazitäten und Zulieferketten, möglichen Handelsspannungen sowie Lohn‑ und Energieentwicklungen in Ungarn und Deutschland. Zudem bleibt die Frage, wie Mercedes die Kostenersparnisse reinvestiert — in Technologie, Preiskampf oder Margenaufbau — was die Bewertung nachhaltig beeinflussen wird. RBCs Signal bleibt damit vorsichtig optimistisch, ohne klare Kaufempfehlung am Markt aktuell.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 46,24EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.

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