Evotec-Schock: Aktie fällt 20% – Umsatz- und EBITDA-Prognose massiv gesenkt

Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Ergebnisse erwartet Evotec für das erste Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von rund 300,1 Mio. Euro und ein bereinigtes Konzern-EBITDA von etwa -42,7 Mio. Euro; die Liquidität belief sich zum 30. Juni auf rund 465,6 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr hat der Wirkstoff-Entwickler seine Umsatzprognose deutlich gesenkt: Neu wird ein Umsatz von 570–610 Mio. Euro (bisher 700–780 Mio.) erwartet. Beim bereinigten EBITDA rechnet Evotec nun mit -70 bis -105 Mio. Euro statt bislang 0 bis 40 Mio. Euro. Bei konstanten Wechselkursen lautet die Spanne leicht anders, der Trend bleibt jedoch klar: Ergebnis und Umsatz werden deutlich unter den bisherigen Erwartungen liegen.

Evotec hat Anleger am Dienstag mit einer deutlichen Gewinnwarnung schockiert: Die Aktie brach im vorbörslichen Handel auf Tradegate um rund 20 Prozent auf 3,95 Euro ein und steuert damit auf ein Mehrjahrestief seit 2016 zu. Anlass der Kurskapriolen ist die am späten Montagabend veröffentlichte Aktualisierung der vorläufigen Halbjahreszahlen und der Jahresprognose für 2026.

Evotec begründet die Revision vor allem mit zeitlichen Verschiebungen bei meilensteinabhängigen Erlösen aus bestehenden Partnerschaften (rund 40 % der Lücke) sowie Verzögerungen bei potenziellen neuen strategischen Partnerschaften (etwa 45 %). Rund 15 % der Abweichung gehen auf eine schwächere Umsatzrealisierung zurück. Die Geschäftsführung betont, dass es sich um eine Anpassung der zeitlichen Staffelung handele, nicht um eine Neubewertung des langfristigen Potenzials: Die Pipeline sei aktiv und es gebe fortgeschrittene Gespräche in Bereichen wie Onkologie, Nierenerkrankungen und Adipositas.

Positive Signale liefert das Basisgeschäft: Die Nettoverkäufe im D&PD-Segment (Discovery & Preclinical Development) stiegen im ersten Halbjahr um rund 28 % gegenüber dem Vorjahr, Just – Evotec Biologics profitierte von hoher Kapazitätsauslastung und Kundenaufbau. Segmentvorläufige Zahlen zeigen jedoch gegenüber dem Vorjahr rückläufige Quartals- und Halbjahresumsätze in beiden Kernbereichen.

Die Unternehmensführung verweist auf das Transformationsprogramm „Horizon“, mit dem bis Ende 2027 eine Kostenbasisverbesserung von 75 Mio. Euro angestrebt wird; für 2026 sollen 20–30 % dieser Einsparungen erreicht werden. CFO Claire Hinshelwood betont diszipliniertes Cash-Management und weitere Kostendisziplin.

Analystisch fällt die Reaktion ernüchternd aus: Charles Weston bezeichnete die Mitteilung als „weitere erhebliche Gewinnwarnung“ und forderte mehr finanzielle Transparenz und belastbarere, konstant veröffentlichte Kennzahlen, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Evotec lädt Investoren zu Webcast und Telefonkonferenz am 14. Juli ein; die detaillierten Quartalszahlen folgen am 13. August. Insgesamt stellt die Prognoseanpassung kurzfristig ein erhebliches Vertrauens- und Kursrisiko dar, die mittelfristige Perspektive bleibt jedoch laut Management intakt.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 3,39EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.

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