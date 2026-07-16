BASF hebt Prognose an: Milliarden-Gewinn, Aktie dennoch unter Druck

Vorläufige Quartalszahlen untermauern die höhere Zielsetzung: Das operative Ergebnis belief sich im zweiten Vierteljahr auf 2,4 Milliarden Euro und übertraf damit die Markterwartungen deutlich (Vorjahr: 1,6 Milliarden Euro). Der Umsatz stieg dank höherer Preise und gesteigerter Absatzmengen um 16 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro. Unter dem Strich wies BASF einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn von 4,1 Milliarden Euro aus; im Vorjahreszeitraum waren es 79 Millionen Euro. Haupttreiber des Gewinnsprungs war der milliardenschwere Verkauf des Lacke-Geschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle.

BASF hat nach einem stärker als erwartet ausgefallenen zweiten Quartal seine Jahresprognose angehoben und zeigt sich für 2026 optimistischer. Der Dax-Konzern gab überraschend eine Spanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda vor Sondereinflüssen) von 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro bekannt, nach zuvor 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro. Analystenkonsens lag bereits bei rund 7,3 Milliarden Euro, sodass die Neubewertung nur teilweise überraschend kommt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz der soliden operativen Entwicklung reagierten Anleger verhalten: Die Aktie geriet nach Bekanntgabe zunächst unter Druck und fiel zeitweise um mehr als drei Prozent auf 47,77 Euro; in einem anderen Zeitfenster wurde ein Minus von rund 2,2 Prozent verzeichnet. Marktteilnehmer interpretierten die Anhebung der Prognose als Bestätigung der Erholung, gleichwohl sei das Kurspotenzial angesichts bereits angehobener Konsenserwartungen begrenzt.

BASF hält am Ausblick für den freien Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) für 2026 eine Spanne von 1,5 bis 2,3 Milliarden Euro; im Vorjahr waren es rund 1,3 Milliarden Euro. Analysten erwarten im Schnitt einen Wert am oberen Ende der Spanne, was weiteres Vertrauen in die Cash-Generierung signalisiert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research bestätigte seine Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 61 Euro. Analyst James Hooper betont, dass Spezialchemieunternehmen in einem inflationären Umfeld tendenziell robuster performten, sieht aber auch Chancen für Basischemieunternehmen, wenn die Inflation rohstoffgetrieben sei. Bernstein favorisiert weiterhin Industriegasanbieter und zählt nun auch BASF dazu; zudem könnten Impulse von einem geplanten Börsengang des Agrarchemie-Segments ausgehen.

BASF will die vollständigen Zahlen für das zweite Quartal am 29. Juli vorlegen. Investoren werden insbesondere auf Margenentwicklung, Segmentausblick und Details zur Mittelverwendung aus dem Geschäftsverkauf achten.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 47,84EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

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