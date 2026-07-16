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    RWE: Strompreise bleiben voraussichtlich stabil – Analysten optimistisch

    RWE: Strompreise bleiben voraussichtlich stabil – Analysten optimistisch
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    RWE, Deutschlands größter Stromerzeuger, rechnet für die kommenden fünf Jahre mit weitgehend stabilen Strompreisen für Haushalte. Konzernchef Markus Krebber sagte der dpa, er erwarte nicht, dass die steigende Stromnachfrage automatisch zu höheren Preisen für private Verbraucher führe. Entscheidend seien zwei gegenläufige strukturelle Effekte: Der weiter geplante Ausbau der erneuerbaren Erzeugung und zusätzlicher Backup-Kraftwerke senke mittelfristig die Erzeugungskosten, während die Kosten für den Netzausbau tendenziell steigen dürften. In der Summe erwarte RWE daher eher stabile Endkundenpreise.

    Wichtig ist: RWE beliefert selbst keine Haushalte mehr, sondern verkauft Strom vornehmlich an Großkunden wie Stadtwerke und Industrie. Die Preisaussage bezieht sich daher auf die zu erwartende Marktentwicklung insgesamt, nicht auf direkte Kundenbeziehungen des Konzerns.

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    Aktuelle Zahlen des Energiewirtschaftsverbands BDEW zeigen, dass die durchschnittlichen Stromkosten für Neukunden mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden Mitte Juni bei 36,9 Cent pro Kilowattstunde lagen; Anfang des Jahres waren es 37,2 Cent. Davon entfallen rund 9,2 Cent auf Netzentgelte, also Gebühren für den Transport des Stroms vom Erzeugungsort bis zum Haushalt. Bundesnetzagentur und Verbraucherzentralen raten weiterhin dazu, Stromtarife zu vergleichen und gegebenenfalls zu wechseln.

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    An den Kapitalmärkten stützen Analysten die positive Sicht auf RWE. Jefferies bestätigte das Rating "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro und nahm RWE in die Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Die Investmentbank sieht RWE als einen der Hauptprofiteure von Elektrifizierung und Dekarbonisierung und betont zusätzliches Potenzial durch KI-bedingten Mehrbedarf an Energie. Die Schweizer Großbank UBS beließ RWE ebenfalls auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro; Analystin Wanda Serwinowska erwartet eine Anhebung der Unternehmensprognose im Zuge der Halbjahreszahlen, hält dies aber schon für weitgehend eingepreist.

    RWE betont zudem seine diversifizierte Erzeugungsmischung mit Windkraft, Gas- und Kohlekraftwerken sowie Solarparks, die dem Konzern Flexibilität verschaffe. Zugleich steht RWE vor hohen Investitionsaufgaben: Der Ausbau erneuerbarer Kapazitäten, der Aufbau von Backup-Kraftwerken und Beteiligungen an Speicherprojekten sowie Netzausbau- und Anschlusskosten erfordern beträchtliche Mittel und können kurzfristig die Margen belasten. Marktbeobachter warnen vor Unsicherheiten durch volatile Gaspreise, CO2-Kosten, mögliche Verzögerungen bei Genehmigungen und technischem Integrationsbedarf. Nichtsdestotrotz sehen die Analysten in RWE ein strukturell attraktives Exposure zur Energiewende. Kurzfristige operative Zahlen und der Fahrplan für den Netzausbau werden deshalb in den kommenden Quartalen genau beobachtet. Investoren sollten daher vorsichtig bleiben.



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