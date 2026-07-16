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    Geopolitik & US-Inflation treiben Dollar: Euro ringt um 1,14

    Geopolitik & US-Inflation treiben Dollar: Euro ringt um 1,14
    Foto: adobe.stock.com

    Der Euro hat in den vergangenen Handelstagen um die Marke von 1,14 US-Dollar oszilliert. Am Dienstag setzte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1405 Dollar (Montag: 1,1424); entsprechend kostete der Dollar 0,8768 Euro (0,8753). Für andere wichtige Währungen meldete die EZB Kurse von 0,85215 Pfund, 185,01 Yen und 0,9257 Schweizer Franken. Am Mittwoch zog der Euro marginal auf 1,1406 Dollar an; der Gegenwert in Euro für den Dollar lag bei 0,8767. Pfund, Yen und Franken notierten bei 0,85093, 185,22 und 0,9256.

    Die jüngsten Schwankungen sind geprägt von einem Nebeneinander geopolitischer und makroökonomischer Impulse. Zu Wochenbeginn geriet der Euro im US-Handel unter Druck und fiel kurzzeitig unter 1,14 Dollar (letzte Notierung 1,1387), nachdem sich die Lage im Nahen Osten zugespitzt hatte. Berichte über US-Militärschläge gegen iranische Ziele und die Ankündigung einer härteren Seeblockade sowie Gebührenforderungen für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus stärkten kurzfristig den Dollar als sicheren Hafen.

    Parallel spielten US-Inflationsdaten eine gewichtige Rolle: Die Verbraucherpreise für Juni sanken überraschend auf eine Jahresrate von 3,5 Prozent (Vormonat 4,2; Konsens 3,8). Der geringere Inflationsdruck nährte Hoffnungen auf eine nachhaltige Abschwächung, gleichzeitig bleibt die Inflation über dem Fed-Ziel von zwei Prozent. Marktteilnehmer rechnen weiterhin mit Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank im weiteren Jahresverlauf; ein Fed-Vertreter (Kevin Warsh) bekräftigte die Entschlossenheit, anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen.

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    In der Summe reagierten die Devisenmärkte nach den Daten vergleichsweise verhalten: Der Euro verteidigte sein zuvor gewonnenes Niveau im US-Handel weitgehend. Analysten warnen davor, einzelne Berichte zu überbewerten; die Richtung der US-Geldpolitik und mögliche weitere geopolitische Eskalationen bleiben die dominierenden Treiber für die Wechselkurse. Zusätzlich kursierten in Foren und sozialen Medien politische Spekulationen über mögliche Folgen eines Regierungswechsels in Deutschland, die jedoch bislang kaum substanzielle Marktbewegungen auslösten.

    Für Händler bleibt daher entscheidend, welche Signale von kommenden US-Arbeitsmarktdaten, weiteren Inflationsmeldungen und Aussagen der Fed-Protagonisten ausgehen. Ein stärker als erwarteter Arbeitsmarkt oder robust bleibende Kerninflation würde den Dollar stützen; Hinweise auf eine nachhaltige Abkühlung der US-Inflation oder eine deutliche geopolitische Zuspitzung könnten hingegen Gegenbewegungen zugunsten des Euro auslösen. Institutionelle Investoren präferieren Hedging und Diversifikation in Anleihen und Rohstoffen zur Absicherung gegen Währungsrisiken und politischen Unsicherheiten.



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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 1,147USD auf Forex (16. Juli 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.




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