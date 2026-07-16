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    HelloFresh stürzt auf Rekordtief: Analyst senkt Kursziel auf 3,50€

    HelloFresh stürzt auf Rekordtief: Analyst senkt Kursziel auf 3,50€
    Foto: HelloFresh

    Die Aktien von HelloFresh stehen erneut unter massivem Verkaufsdruck und erreichten am Montag intraday sowie vorbörslich Niveaus, die an das Rekordtief vom März erinnern. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Papiere gegenüber dem Xetra-Schluss mehr als vier Prozent und notierten zeitweise bei 3,55 Euro; später unterboten sie kurz das bisherige Allzeittief und fielen auf 3,451 Euro, ehe der Handel mit einem Schlusskurs von 3,648 Euro beendet wurde (-1,6 Prozent).

    Auslöser der Kursbewegungen war eine deutliche Abstufung durch den Analysten Sven Sauer von Kepler Cheuvreux. Sauer senkte das Kursziel um einen Euro auf 3,50 Euro und degradierte die Aktien auf "Reduce". Seine Argumentation stützt sich auf mehrfach gesunkene Unternehmensprognosen bis 2028 und vor allem auf ein verringertes Vertrauen in das Timing einer Erholung beim Umsatz. Nach Einschätzung des Analysten war das erste Quartal bereits schwach; das zweite Quartal dürfte währungsbereinigt noch deutlich schlechter ausgefallen sein. Hinzu komme eine anhaltend schwache Verbraucherstimmung und zunehmender Wettbewerbsdruck im Segment der Fertiggerichte.

    Marktteilnehmer reagieren angesichts dieser Einordnung mit Skepsis gegenüber Erwartungen einer schnellen Erholung. Die Aktie, die im Herbst 2021 während der Pandemie nahe der 100-Euro-Marke notierte, befindet sich seitdem in einem anhaltenden Abwärtstrend. Zwischenzeitliche Erholungen in 2023 und 2024 konnten den langfristigen Negativtrend nicht nachhaltig drehen. Das nun erreichte Niveau von rund 3,50 bis 3,65 Euro dokumentiert eine drastische Entwertung des Unternehmens an den Kapitalmärkten.

    Analystenhinweise und die kursrelevanten Quartalsdaten werfen Fragen zur Wachstumsperspektive und zur Profitabilität des Geschäftsmodells auf. Investoren dürften weiterhin genau auf die kommenden Quartalszahlen, Margenentwicklungen sowie auf Aussagen der Unternehmensführung zur Kostenstruktur und Kundenbindung achten. Solange die signifikanten Unsicherheiten bezüglich Nachfragetrends und Margendruck bestehen, bleibt das Sentiment belastet. In diesem Umfeld erscheint eine Neubewertung hin zu konservativeren Annahmen für viele Marktakteure logisch.

    Analysten und Investoren werden zudem aufmerksam verfolgen, ob das Management seine Guidance anpasst, operative Sparprogramme ankündigt oder strategische Initiativen beschleunigt, um Marktanteile zu verteidigen. Besonders im Blick stehen die Kundenbindungsraten, durchschnittliche Bestellwerte sowie Marketingeffizienz, weil sich hier kurzfristig Effekte auf Umsatz und Roherträge abzeichnen könnten. Auch die Währungsentwicklung bleibt ein Faktor, der die bereinigten Umsatzdaten beeinflusst. Sollte sich der Wettbewerbsdruck weiter verschärfen, könnten Preisdruck und höhere Kundenakquisitionskosten die Margen zusätzlich belasten. Für institutionelle Anleger stellt sich die Frage, ob die aktuelle Bewertung bereits ein mögliches Erholungszenario widerspiegelt oder ob weiteres Abwärtspotenzial besteht. Kurzfristig dürfte die Aktie volatil bleiben, solange konkrete Belege für eine nachhaltige Trendwende ausbleiben. Investoren werden deshalb Managementauskünfte und operative Kennzahlen künftig besonders genau prüfen.



    HelloFresh

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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 3,53EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.




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