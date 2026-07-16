ASML übertrifft Erwartungen – Umsatzboom treibt Aktie Richtung Rekord

ASML hat mit seinen am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen die Markterwartungen klar übertroffen und die Aussicht für 2026 deutlich angehoben. Der niederländische Lithografiespezialist meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 9,33 Milliarden Euro (Erwartung rund 8,8 Mrd.) und einen Nettogewinn von 2,92 Milliarden Euro (Erwartung etwa 2,61 Mrd.). Die Bruttomarge stieg auf 54 Prozent und lag damit über den Schätzungen der Analysten. Das Management hob das Umsatzziel für 2026 zum zweiten Mal in diesem Jahr auf 43 bis 45 Milliarden Euro an (zuvor 36–40 Mrd.) und erwartet eine Bruttomarge von 54–56 Prozent. Für das dritte Quartal nannte Konzernchef Christophe Fouquet einen Umsatzrahmen von 11 bis 12 Milliarden Euro und eine Marge von 55–57 Prozent. Die starken Zahlen sowie die optimistischeren Jahresziele trieben die ASML-Aktie vorbörslich in die Höhe: Auf Tradegate stieg das Papier um 4,7 Prozent auf 1.629,40 Euro, womit die Aktie die wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie bei rund 1.602 Euro überwinden konnte. Intraday war der Kurs sogar bis auf 1.678,20 Euro geschnellt; der Weg zurück zum Ende-Juni-Rekordhoch bei 1.741 Euro erscheint damit wieder offen. ASML bleibt mit einem Börsenwert von rund 604 Milliarden Euro eines der wertvollsten Unternehmen Europas.

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