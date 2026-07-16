ASML übertrifft Erwartungen – Umsatzboom treibt Aktie Richtung Rekord
ASML hat mit seinen am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen die Markterwartungen klar übertroffen und die Aussicht für 2026 deutlich angehoben. Der niederländische Lithografiespezialist meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 9,33 Milliarden Euro (Erwartung rund 8,8 Mrd.) und einen Nettogewinn von 2,92 Milliarden Euro (Erwartung etwa 2,61 Mrd.). Die Bruttomarge stieg auf 54 Prozent und lag damit über den Schätzungen der Analysten. Das Management hob das Umsatzziel für 2026 zum zweiten Mal in diesem Jahr auf 43 bis 45 Milliarden Euro an (zuvor 36–40 Mrd.) und erwartet eine Bruttomarge von 54–56 Prozent. Für das dritte Quartal nannte Konzernchef Christophe Fouquet einen Umsatzrahmen von 11 bis 12 Milliarden Euro und eine Marge von 55–57 Prozent.
Die starken Zahlen sowie die optimistischeren Jahresziele trieben die ASML-Aktie vorbörslich in die Höhe: Auf Tradegate stieg das Papier um 4,7 Prozent auf 1.629,40 Euro, womit die Aktie die wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie bei rund 1.602 Euro überwinden konnte. Intraday war der Kurs sogar bis auf 1.678,20 Euro geschnellt; der Weg zurück zum Ende-Juni-Rekordhoch bei 1.741 Euro erscheint damit wieder offen. ASML bleibt mit einem Börsenwert von rund 604 Milliarden Euro eines der wertvollsten Unternehmen Europas.
Analysten reagierten überwiegend positiv, aber differenziert. Barclays bestätigte die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 2.000 Euro und verwies auf einen Rekordauftragseingang für EUV-Systeme im ersten Halbjahr. JPMorgan beließ ASML ebenfalls auf „Overweight“ (Kursziel 1.900 Euro) und erwartet einen deutlich höheren Konsens für 2026; die Bank sieht die Kapazitätspläne für 2027/2028 als Indikator, dass Marktprognosen für 2028 zu konservativ sind. Jefferies hingegen sprach von einem „gemischten Ausblick“: Janardan Menon zeigte sich enttäuscht, dass der geplante Ausbau der Kapazität für Low-NA-EUV-Anlagen 2027 hinter den zuletzt gestiegenen Markterwartungen zurückbleibe.
ASML profitiert massiv vom KI-getriebenen Investitionsboom in Rechenzentren und Chipproduktion: Cloud-Anbieter und Chiphersteller wie Microsoft, Alphabet und Nvidia forcieren Kapazitätserweiterungen, was die Nachfrage nach hochentwickelten Lithografiemaschinen antreibt. ASML ist weiterhin der einzige Hersteller von hochmodernen EUV-Systemen, was dem Konzern eine strategische Stellung sichert. Zudem bleibt China mit geschätzten 20 Prozent Umsatzanteil auch 2026 ein wichtiger Absatzmarkt. Insgesamt sendet ASML mit den Zahlen und Ausbauplänen ein klares Signal: Das Unternehmen sieht anhaltend kräftige Nachfrage — die Bewertung bleibt jedoch hoch und sorgt für Marktdebatten über Nachhaltigkeit des Wachstums.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 1.575EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.
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