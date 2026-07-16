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    Börsenstart enttäuscht: SMAG-Aktie stürzt weit unter Ausgabepreis

    Der Börsengang der SMAG Mobile Antenna Masts AG ist am Montag in einem angespannten Marktumfeld verhaltener gestartet als geplant. Die Aktie des Herstellers mobiler, selbsttragender Antennenmastsysteme für militärische Anwendungen wurde auf Xetra erstmals bei 35,00 Euro gehandelt und fiel danach weiter zurück. Damit liegt der Eröffnungskurs deutlich unter dem Zeichnungspreis der Erstzeichner von 46,00 Euro; die ursprünglich ausgewiesene Preisspanne hatte sogar zwischen 46,00 und 54,00 Euro gelegen. SMAG ist Teil des Portfolios der Beteiligungsgesellschaft Aequita und ist nun im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Börse gelistet.

    Formal meldet das Unternehmen einen erfolgreichen Börsengang: Im Rahmen der Kapitalerhöhung flossen der Gesellschaft brutto rund 30 Millionen Euro zu. Die Mittel seien vorgesehen, um strategische Wachstumsinitiativen zu finanzieren – insbesondere Investitionen in Automatisierung, den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Verstärkung der Vertriebsorganisation sowie zur Stärkung der Liquiditätsbasis. Vorstandschef Ulrich Feindt betonte das Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell und nannte die Börsnotierung einen Schritt zur Beschleunigung der internationalen Expansion.

    SMAG, 1974 gegründet und mit Hauptsitz in Salzgitter, fokussiert sich auf missionskritische Mastsysteme für Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. Das Unternehmen zählt mehr als 50 Rüstungszulieferer, Erstgerätehersteller und Regierungsbehörden zu seinen Kunden, darunter etwa 15 NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.

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    Analytisch betrachtet spiegelt der schwache Börsenstart mehrere Faktoren wider: Zum einen zeigt die deutliche Diskrepanz zwischen Ausgabepreis und Eröffnungskurs, dass das Marktumfeld und die Anlegerstimmung gegenüber Small‑Caps und defensiven Rüstungswerten kurzfristig zurückhaltend sind. Zum anderen kann die Listung im Scale-Segment, das üblicherweise geringere Liquidität aufweist als regulierte Märkte, die Volatilität der Aktie verstärken. Gleichwohl bleibt der Kapitalzufluss von rund 30 Mio. Euro für die Finanzierung konkreter Expansionspläne eine substanzielle Grundlage für das weitere Wachstum.

    Investoren sollten die üblichen Börsenrisiken beachten: Die Emittentenmitteilung weist auf regulatorische Beschränkungen beim Vertrieb, aufrisiken aus Markt- und Währungsentwicklungen sowie auf die Möglichkeit eines Totalverlusts hin. Entscheidungsrelevant werden nun operative Fortschritte bei Kapazitätsausbau und Vertriebsexpansion sowie die Fähigkeit des Managements sein, die erwarteten Wachstumseffekte in Umsatz und Ergebnis zu überführen. Kurzfristig dürfte der Kurs weiter durch Marktstimmung und Liquiditätsverhältnisse bestimmt werden.



    SMAG Mobile Antenna Masts

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    Die SMAG Mobile Antenna Masts Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 32,73EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.




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