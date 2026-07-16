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    Kursziel rauf, UBS verkauft leicht: Doppelschlag bei flatexDEGIRO

    Kursziel rauf, UBS verkauft leicht: Doppelschlag bei flatexDEGIRO
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    UBS reduziert Anteil an flatexDEGIRO knapp unter vormals gemeldete Marke — Deutsche Bank hebt Kursziel an

    In zwei aktuellen Mitteilungen ist das Interesse an flatexDEGIRO SE aus unterschiedlichen Blickwinkeln dokumentiert: Eine Stimmrechtsmitteilung nach deutschem Wertpapierhandelsgesetz zeigt eine marginale Reduktion des Anteils der UBS Group AG, zeitgleich hat Deutsche Bank Research das Kursziel für den Online-Broker angehoben und die Empfehlung „Buy“ bestätigt. Beide Nachrichten geben Hinweise auf die Wahrnehmung des Unternehmens im Kapitalmarkt, ohne jedoch grundlegende strategische Neuerungen bei flatexDEGIRO selbst zu offenbaren.

    Aus der Stimmrechtsmeldung vom 14. Juli 2026 geht hervor, dass die UBS Group AG ihre konsolidierten Stimmrechtsanteile an flatexDEGIRO auf insgesamt 3,01 Prozent der Stimmrechte gesenkt hat (Basis: 110.134.548 Gesamtstimmrechte). Davon entfallen 2,99 Prozent zugerechnete Stimmrechte (§34 WpHG) und 0,02 Prozent auf Instrumente, insbesondere Rückforderungsrechte für verliehene Aktien. Die letzte Meldung hatte insgesamt 3,35 Prozent ausgewiesen; die aktuelle Schwellenberührung datiert auf den 9. Juli 2026. UBS betont, weder beherrscht noch beherrscht zu werden im Zusammenhang mit weiteren Stimmrechtsinhabern des Emittenten; eine detaillierte Kette von Tochtergesellschaften wird zwar aufgelistet, jedoch ohne ausgewiesene Prozentangaben.

    Parallel dazu hebt Deutsche Bank Research in einer Studie das Kursziel für flatexDEGIRO von 43 auf 46 Euro an und bestätigt die Einstufung „Buy“. Analystin Olivia Pulvermacher sieht vor allem positive Effekte durch die geplante Rentenreform in Deutschland, die ab dem kommenden Jahr Kundenwachstum, höhere verwaltete Vermögen und steigende Gebühreneinnahmen für Online-Broker begünstigen dürfte. Größere Chancen sieht die Bank zudem in einer nachhaltig breiteren Akzeptanz von Online-Brokern bei Privatanlegern, langfristig erhöhten Sparströmen sowie stärkerer Kundenbindung auf Plattformen, sobald neue Nutzer aktiver an den Kapitalmärkten teilnehmen.

    Bewertung und Ausblick: Die UBS-Meldung ist primär technischer Natur und signalisiert keine dramatische strategische Veränderung; die Teilnahme bleibt knapp oberhalb der Dreiprozent-Schwelle, was Meldepflichten auslöst. Die Deutsche-Bank-Einschätzung liefert einen konjunkturellen und regulatorischen Nährboden für optimistische Gewinn- und Wachstumserwartungen bei flatexDEGIRO. Investoren sollten jedoch beachten, dass positive Analystenstimmen und kleine Aktienverkäufe institutioneller Investoren unterschiedliche Treiber haben können — von Portfolioumstrukturierungen bis zu taktischen Absicherungen — und Risiken wie Wettbewerb, Margendruck und regulatorische Unsicherheiten bestehen bleiben.



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    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 37,07EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.




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