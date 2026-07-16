Kursziel rauf, UBS verkauft leicht: Doppelschlag bei flatexDEGIRO

UBS reduziert Anteil an flatexDEGIRO knapp unter vormals gemeldete Marke — Deutsche Bank hebt Kursziel an

In zwei aktuellen Mitteilungen ist das Interesse an flatexDEGIRO SE aus unterschiedlichen Blickwinkeln dokumentiert: Eine Stimmrechtsmitteilung nach deutschem Wertpapierhandelsgesetz zeigt eine marginale Reduktion des Anteils der UBS Group AG, zeitgleich hat Deutsche Bank Research das Kursziel für den Online-Broker angehoben und die Empfehlung „Buy“ bestätigt. Beide Nachrichten geben Hinweise auf die Wahrnehmung des Unternehmens im Kapitalmarkt, ohne jedoch grundlegende strategische Neuerungen bei flatexDEGIRO selbst zu offenbaren.

Aus der Stimmrechtsmeldung vom 14. Juli 2026 geht hervor, dass die UBS Group AG ihre konsolidierten Stimmrechtsanteile an flatexDEGIRO auf insgesamt 3,01 Prozent der Stimmrechte gesenkt hat (Basis: 110.134.548 Gesamtstimmrechte). Davon entfallen 2,99 Prozent zugerechnete Stimmrechte (§34 WpHG) und 0,02 Prozent auf Instrumente, insbesondere Rückforderungsrechte für verliehene Aktien. Die letzte Meldung hatte insgesamt 3,35 Prozent ausgewiesen; die aktuelle Schwellenberührung datiert auf den 9. Juli 2026. UBS betont, weder beherrscht noch beherrscht zu werden im Zusammenhang mit weiteren Stimmrechtsinhabern des Emittenten; eine detaillierte Kette von Tochtergesellschaften wird zwar aufgelistet, jedoch ohne ausgewiesene Prozentangaben.