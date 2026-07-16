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    VW könnte 50.000 Jobs verlieren — JPMorgan bleibt bei „Neutral“

    VW könnte 50.000 Jobs verlieren — JPMorgan bleibt bei „Neutral“
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    JPMorgan belässt Volkswagen auf "Neutral" – Ziel 110 Euro. Die US-Bank wertet die jüngste Telefonkonferenz vor Veröffentlichung der Q2-Zahlen als Bestätigung stabiler Kennzahlen: Absatz von Neuen Antrieben (NEV) verlaufe stabil, der Auftragsbestand sei seit Jahresbeginn um rund 12 Prozent gewachsen, weshalb die Analysten ihre Schätzungen unberührt ließen. Die Einschätzung reflektiert vorsichtigen Optimismus an den Märkten, geht aber nicht über eine neutrale Haltung hinaus.

    Auf Unternehmensebene spitzt sich der Druck zu: Konzernchef Oliver Blume nannte erstmals eine „theoretische Ableitung“ für mögliche Einschnitte und bezifferte – ohne Annahme gesenkter Arbeitskosten – das Volumen auf rund 50.000 Stellen weltweit. Diese Zahl resultiert aus dem Ziel, Verwaltungs-, Infrastruktur- und Unterstützungsbereiche auf ein wettbewerbsfähiges Kosteniveau zu bringen; Volkswagen liege hier nach eigenen Angaben etwa 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Blume betonte zugleich, dass in allen Marken, Einheiten und Regionen geprüft werde, welche Anpassungen nötig und möglich seien, und dass die genaue Ausgestaltung von Personalmaßnahmen noch offen sei.

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    Politik und Regionen rücken in den Fokus: Das Land Niedersachsen prüft laut Berichten eine Beteiligung am vom Produktionsende bedrohten Werk Osnabrück und signalisiert Bereitschaft, Umbauprojekte – etwa eine Nutzung durch Rüstungsunternehmen – zu unterstützen, um Werksschließungen zu verhindern. Niedersachsen hält zudem 20 Prozent der Stimmrechte im VW-Konzern und fordert Lösungen, die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit sichern.

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    Expertenmeinungen divergieren: Während Branchenkenner wie Ferdinand Dudenhöffer größere flächendeckende Werksschließungen ausschließen, erwarten andere Analysen einen moderateren weltweiten Personalabbau von 30.000 bis 40.000 Stellen. Der CAM-Direktor Stefan Bratzel warnt jedoch vor erheblichen Dominoeffekten in der Zulieferkette: Ein Wegfall von 50.000 Stellen bei VW könnte je nach Multiplikator deutlich mehr Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie und regionalen Dienstleistern gefährden – Medienberichte sprechen von bis zu 200.000 betroffenen Arbeitsplätzen insgesamt.

    Weitere Eckpunkte: VW drosselt Produktion an einzelnen Standorten, kann für Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm für die 2030er Jahre keine wettbewerbsgerechte Auslastung garantieren und sucht Alternativen zu Schließungen. Verhandlungen mit IG Metall, mögliche Moderation durch Landespolitik und Entscheidungen zu Umbau und Investitionen sollen noch in diesem Jahr Fahrt aufnehmen. Insgesamt bleibt die Lage volatil: strategische Neuausrichtung, Kostenabbau und politische Interventionen entscheiden über Umfang und Tempo der Restrukturierung.



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