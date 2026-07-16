Tesla unter Druck: Starkes Wachstum, aber Margen- und Regulierungsrisiken

Analysten bleiben geteilt, politische und operative Risiken wachsen: So lässt sich die jüngste Nachrichtenlage rund um Tesla zusammenfassen. Die Deutsche Bank bestätigte vor den Quartalszahlen ihre Kaufempfehlung für die Aktie und beließ das Kursziel bei 465 US-Dollar (Studie vom 15.07.2026). Analyst Edison Yu erkennt zwar überraschend hohe Auslieferungszahlen, erwartet zugleich aber rückläufige Bruttomargen. Jefferies hob hingegen sein Kursziel von 375 auf 400 US-Dollar an, beließ die Bewertung jedoch auf „Hold“ und passte seine Schätzungen nach dem starken Absatz des zweiten Quartals an (12.07.2026). Für Anleger bedeutet das: Wachstumspotenzial bleibt vorhanden, die Profitabilität steht jedoch unter Druck – eine klassische Konstellation für differenzierte Analystenurteile. Regionalpolitisch rückt Tesla erneut in den Fokus der deutschen Industriepolitik. Die Länder Berlin und Brandenburg haben ihre Innovationsstrategie 2035 beschlossen, mit Schwerpunkt auf KI, Mobilität, Verteidigung und nachhaltiger Produktion. Ziel ist, die Hauptstadtregion als europäischen Technologiestandort gegen London und Paris zu positionieren. Brandenburg hebt dabei seine Rolle als Fläche für Produktion und Rechenzentren hervor; Berlin bringt Forschung und Start-up-Ökosystem ein. Tesla in Grünheide wird explizit als Beispiel für innovative Mobilität genannt und plant ein Innovationszentrum.

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