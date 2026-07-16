Pistorius bei OHB: Weltraum-Wende mit Raketenplänen und 484 Mio

Der Besuch wurde von lokalen Politikern begleitet; Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hob die Bedeutung der Raumfahrt für den regionalen Arbeitsmarkt und die technologische Rolle Bremens hervor. Die Delegation besichtigte Fertigungsbereiche und tauschte sich mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Dual-Studierenden aus – ein Augenmerk lag auf Nachwuchs- und Qualifizierungsfragen sowie auf den zivilen wie militärischen Anwendungsszenarien von Satelliten etwa in Kommunikation, Navigation, Wetter- und Krisenmanagement.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat dem Bremer Raumfahrtkonzern OHB einen Besuch abgestattet – ein Signal für die engere Verzahnung von Raumfahrt, Sicherheitspolitik und Industriepolitik. In Gesprächen mit Vorstandschef Marco Fuchs und weiteren Führungskräften informierte sich Pistorius über laufende Satellitenprogramme, Reinraumfertigung und technologische Entwicklungen. Im Mittelpunkt stand die Frage nach strategischer Souveränität: Angesichts geopolitischer Spannungen werde weltraumgestützte Infrastruktur zunehmend zum sicherheitspolitischen Faktor, so Fuchs, der die jüngst auf dem Weltraumkongress angekündigten Investitionen von 35 Milliarden Euro in militärische Weltraumfähigkeiten als "wichtiges Signal" bezeichnete. OHB betont seine 45-jährige Erfahrung und positioniert sich als zuverlässiger Partner für die Stärkung europäischer Handlungsfähigkeit.

Parallel zu diesen sicherheitspolitischen Positionierungen treibt OHB technologische Innovationen voran: Pläne für einen Raketenstart von einer schwimmenden Plattform weiten sich aus. OHB-Chef Fuchs nennt neben der Nordsee nun auch den Atlantik und mögliche äquatornahe Standorte als Option. Ursprünglich war das Konsortium German Offshore Spaceport Alliance (Gosa) an einer suborbitalen Demo-Mission beteiligt; inzwischen wurde die Allianz abgewickelt, die Partner unterstützen das Vorhaben jedoch weiter. Technisch sei ein Start möglich, bislang verhinderten administrative und behördliche Rückstände die Umsetzung. Der Zeitplan bleibt offen – OHB signalisiert aber weiterhin Vertrauen in die Realisierung des Projekts.

Finanziell stärkt OHB seine Position mit einer gerade abgeschlossenen Kapitalerhöhung: Bis zu 1.702.480 neue Aktien wurden in zwei Tranchen angeboten. Die Großzahl der neuen Aktien der ersten Tranche (1.605.388) sowie 1.394.612 bestehende Stücke der Orchid Lux HoldCo – einer mit KKR verbundenen Gesellschaft – gingen im Rahmen einer Privatplatzierung zu je 300 Euro an institutionelle Investoren. Die zweite Tranche brachte lediglich 7.635 gezeichnete Aktien. Insgesamt erzielt OHB Bruttoerlöse von rund 484 Millionen Euro, die vollständig dem Unternehmen zufließen sollen. Die Transaktion stärkt die Liquidität und schafft finanziellen Spielraum für Investitionen in Technologie, Produktion und sicherheitsrelevante Programme – ein strategischer Schritt angesichts der wachsenden staatlichen Förder- und Beschaffungsimpulse im Bereich Weltraum und Verteidigung.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 251,3EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.