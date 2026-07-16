PSI kämpft mit Kosten trotz Wachstum – Warburg Pincus stärkt Kontrolle

Das erste Quartal 2026 zeigt die Kehrseite dieser Investitionsstrategie: Konzernumsatz leicht rückläufig bei 66,5 Mio. Euro (−2,1 %), bereinigt um den im Vorjahr veräußerten Mobility‑Bereich jedoch +1,7 %. Adjusted EBIT fiel auf −4,5 Mio. Euro, das Konzernergebnis auf −7,4 Mio. Euro. Treiber der Belastung sind Ausgaben zur Modernisierung der Produktbasis sowie Maßnahmen zur Stärkung der operativen Resilienz; gleichzeitig wirkten im Vorjahresquartal positive Sondereffekte.

PSI Software ist mitten in einer strategischen Neuaufstellung: Trotz Wachstum im Geschäftsjahr 2025 und einem soliden Grund für Optimismus im Produktmix haben die Investitionen in Transformation und Einmalaufwendungen das Ergebnis im laufenden Jahr belastet. Für 2025 meldet das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 9,5 % auf 285,5 Mio. Euro und einen Auftragseingang von 322 Mio. Euro (+25,3 %). Die jährlich wiederkehrenden Erlöse kletterten auf 112,1 Mio. Euro, das bereinigte EBIT wurde mit 11,7 Mio. Euro wieder positiv – ein klarer Fortschritt gegenüber dem Vorjahr. Das unbereinigte EBIT blieb jedoch mit −21,0 Mio. Euro negativ, belastet von Restrukturierungs-, M&A- und Übernahmekosten im Zusammenhang mit dem Warburg‑Pincus-Angebot.

Segmentanalysen verdeutlichen die Divergenzen: Grid & Energy Management überraschte positiv mit Umsatzsteigerung um 16,8 % auf 35,3 Mio. Euro, blieb aber durch Restrukturierungskosten mit −1,2 Mio. Euro im EBIT negativ. Process Industries & Metals erlitt unter der schwachen europäischen Stahlkonjunktur einen Umsatzrückgang von 24,4 % auf 14,5 Mio. Euro; das EBIT verschlechterte sich auf −2,4 Mio. Euro. Discrete Manufacturing und Logistics zeigen moderates Umsatzwachstum, sind jedoch durch Cloud‑/SaaS‑Transformationsaufwendungen ebenfalls ergebnisbelastet.

Finanziell bleibt die Lage ambivalent: Der operative Cashflow im Q1 war mit −3,7 Mio. Euro negativ, die liquiden Mittel stiegen aber gegenüber Jahresende 2025 auf 30,9 Mio. Euro; kurzfristige Finanzverbindlichkeiten erhöhten sich auf 31,9 Mio. Euro. Der Auftragsbestand reduzierte sich auf 199 Mio. Euro (−10,8 %).

Parallel zur operativen Restrukturierung wurden kapitalseitige Weichen gestellt: Am 15. Juli 2026 platzierte PSI 644.444 neue Aktien zum Preis von 45,00 Euro – ein Zufluss von rund 29 Mio. Euro, vollständig gezeichnet von Zest BidCo (Warburg Pincus). Damit wird die Eigenkapitalbasis gestärkt und Warburg Pincus erhöht seinen Anteil auf etwa 83 %. Die Übernahmebedingungen gelten als erfüllt.

Ausblick: PSI peilt für 2026 ein Wachstum von Auftragseingang und Umsatz um rund 10 % sowie eine bereinigte EBIT‑Marche von etwa 4 % an. Entscheidend wird sein, ob die Investitionen in Produktmodernisierung und SaaS‑Skalierung kurzfristig weiter auf die Erträge drücken oder mittelfristig die angestrebte Margenverbesserung und Skaleneffekte bringen.

Die PSI AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 45,80EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.

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