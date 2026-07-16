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    Vorwerk gewinnt Mega-Auftrag für H2‑Leitung - Jefferies hebt auf Hold

    Vorwerk gewinnt Mega-Auftrag für H2‑Leitung - Jefferies hebt auf Hold
    Foto: Friedrich Vorwerk

    Jefferies hebt Friedrich Vorwerk von „Underperform“ auf „Hold“ – Kursziel bleibt bei 65 Euro. Begründung des Analysehauses: Nach der deutlichen Kurskorrektur seien die Risiken für den Pipeline- und Anlagenbauer längst weitgehend eingepreist. Analyst Martin Comtesse erwartet zudem eine Verbesserung der Projektausführungen im zweiten Quartal nach einem schwachen Jahresstart. Die Anpassung signalisiert damit weniger eine Neubewertung der Profitabilität als vielmehr eine reduzierte Risikoaufschläge im Aktienkurs.

    Parallel dazu meldet Friedrich Vorwerk einen namhaften Großauftrag: Als Teil einer Arbeitsgemeinschaft erhielt das Unternehmen den Zuschlag für den Neubau der Wasserstoffleitung „H2Coastlink 1“ von Emden nach Leer. Kernstück ist eine rund 24 km lange Hochdruckleitung DN 400 plus Anbindungs- und Anschlussleitungen; der Auftragswert wird im zweistelligen Millionenbereich angegeben. Die vorbereitenden Arbeiten sollen bereits im Sommer 2026 beginnen, die betriebsfertige Übergabe an GTG Nord für Herbst 2027 geplant.

    Für Vorwerk ist der Auftrag strategisch bedeutend: Die Leitung verbindet die 320-MW-Erzeugungsanlage der EWE Hydrogen mit dem regionalen und überregionalen Wasserstoffnetz (HyPerLink der Gasunie). H2Coastlink 1 ist Teil des geplanten deutschen Wasserstoff-Kernnetzes, dessen Realisierung mit rund 9.000 km Leitungen hohe Investitionen und zahlreiche Bauprojekte nach sich zieht. Gefördert wird das Projekt unter anderem durch das IPCEI-Wasserstoffprogramm und das Land Niedersachsen. Technisch anspruchsvoll sind etwa rund 90 Kreuzungen entlang der Trasse, darunter grabenlose Querungen im Horizontalspülbohrverfahren (HDD).

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    Marktreaktion: Die Aktie zeigte kurzfristig positive Impulse – Tradegate verzeichnete einen Anstieg von etwa 2,1% nach Bekanntgabe des Auftrags. Während einzelne Marktteilnehmer gar ein Tradingziel von 82 Euro in den Raum stellten, hält Jefferies aus Vorsicht am Kursziel von 65 Euro fest. Die Hochstufung auf „Hold“ spiegelt damit vor allem ein geringeres Risiko nach der Korrektur wider, nicht zwingend eine Neubewertung des langfristigen Renditepotenzials.

    Ausblick: Der Großauftrag stärkt Vorwerks Orderbuch und erhöht die Umsatzsichtbarkeit für die kommenden Quartale. Langfristig dürfte die steigende Nachfrage nach Wasserstoffinfrastruktur dem Pipelinebauer zusätzliche Projekte bescheren. Entscheidend bleibt jedoch die Projektausführung: Termintreue, Kostenkontrolle und Margenentwicklung bei komplexen Leitungsbauten werden darüber bestimmen, ob Friedrich Vorwerk aus der aktuellen Risikoentspannung nachhaltige Kursgewinne generieren kann.



    Friedrich Vorwerk Group

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    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 65,33EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.




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