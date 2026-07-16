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    Leifheit startet Sparprogramm FOCUS – 70 Jobs weg, Prognose für 2026 sinkt

    Leifheit startet Sparprogramm FOCUS – 70 Jobs weg, Prognose für 2026 sinkt
    Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa

    Leifheit reagiert auf schwaches Marktumfeld: Konzern startet Sparprogramm FOCUS und senkt Prognose für 2026

    Die Leifheit AG hat ein breit angelegtes Performanceprogramm mit dem Namen FOCUS beschlossen, um die Profitabilität langfristig zu stabilisieren. Vorstand und Aufsichtsrat genehmigten Maßnahmen zur Reduzierung der Komplexität, Straffung der Strukturen, Einführung eines neuen Organisations- und Steuerungsmodells sowie zur Digitalisierung zentraler Prozesse. Ziel ist eine nachhaltige Senkung der Kostenbasis, verkürzte Entscheidungswege und eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit.

    Kernzahlen und Personalmaßnahmen: Konzernweit sollen bis zu 70 Stellen abgebaut werden; Leifheit beschäftigt derzeit rund 960 Mitarbeitende, davon circa 360 in Deutschland. Die Umsetzung wird schrittweise und in Abstimmung mit Arbeitnehmervertretern erfolgen, um Sozialverträglichkeit zu gewährleisten. FOCUS soll bereits 2027 erste positive Effekte bringen und ab 2028 zu dauerhaft wiederkehrenden Einsparungen von etwa 7,5 Mio. Euro pro Jahr führen. Die einmaligen Aufwendungen für Personal- und Sachkosten werden insgesamt auf bis zu 9,6 Mio. Euro geschätzt; davon werden rund 5,4 Mio. Euro im Jahr 2026 ergebniswirksam.

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    Halbjahresbilanz und Hintergrund: Leifheit meldet vorläufige Zahlen für H1 2026: Der Umsatz sank auf 116,3 Mio. Euro (H1 2025: 123,4 Mio. Euro), das EBIT fiel auf –2,7 Mio. Euro (H1 2025: 2,0 Mio. Euro). Als Gründe nennt das Management eine rückläufige Marktentwicklung und ein schwaches Konsumklima. Vorstandsvorsitzender Alexander Reindler betont die Notwendigkeit organisatorischer Anpassungen, um Leifheit „einfacher, schneller und kundenorientierter“ zu machen und die Grundlage für nachhaltiges Wachstum zu legen. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen Innovationsschübe an, etwa die Ausweitung der erfolgreichen Black Line und den Launch des Standtrockners Pegasus Rock Solid.

    Angepasste Prognose für 2026: Aufgrund der Zwischenbilanz und der Sondereffekte aus FOCUS korrigiert Leifheit die Jahresziele. Für 2026 wird nun ein leichter Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr (236,2 Mio. Euro) erwartet – zuvor war leichtes Wachstum prognostiziert. Das Konzern-EBIT wird auf 0 Mio. Euro veranschlagt (zuvor 10,0 Mio. Euro); ohne Einmaleffekte läge das EBIT bei 5,4 Mio. Euro. Der Free Cashflow wird nun bei 0 Mio. Euro erwartet (vorher 6,4 Mio. Euro).

    Einordnung: Mit FOCUS adressiert Leifheit strukturelle Schwächen und reagiert auf konjunkturelle Gegenwinde. Kurzfristig belasten Restrukturierungskosten und schwächeres Geschäftsergebnis 2026 Ergebnis und Liquidität. Mittelfristig zielen die Maßnahmen auf eine schlankere Organisation und verbesserte Margen; der Erfolg hängt jedoch von der Umsetzung sowie von einer Erholung der Verbrauchernachfrage ab.



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    ISIN:DE0006464506WKN:646450
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    Die Leifheit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 14,40EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.




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