Als Folge des Inflationsschocks der vergangenen Jahre bleibt der Preisdruck dominant: Nahrungsmittel verteuerten sich seit 2020 um durchschnittlich 37 Prozent, und viele Haushalte empfinden sich trotz kompensierender Maßnahmen wie Mindestlohnerhöhungen und Tarif- sowie Rentenanpassungen (Analyse der Hans-Böckler-Stiftung) finanziell schlechter gestellt als vor fünf Jahren. Entsprechend rangiert die wirtschaftliche Lage in einer Roland-Berger-Studie als größte Sorge der Bevölkerung.

Die Kaufzurückhaltung der Verbraucher hat sich zur größten Belastung für den deutschen Einzelhandel entwickelt. Nach einer HDE-Umfrage unter 600 Unternehmen nennen 79 Prozent der Händler die Zurückhaltung als drängendstes Problem. Die Verbraucherstimmung befinde sich laut HDE-Präsident Alexander von Preen auf dem Niveau des zweiten Corona-Lockdowns; die anhaltend hohe Sparquote führe auf fehlendes Zukunftsvertrauen zurück. Als kurzfristige Stimmungsheber sieht der Verband ein Ende internationaler Krisen sowie steuerliche Entlastungen, die „mehr Netto vom Brutto“ bringen würden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Strukturell verstärkt wird der Druck durch die anhaltende Verlagerung ins Internet. Der HDE prognostiziert für 2026 stagnierende Umsätze im stationären Handel, während der Onlinehandel real mit rund 3,5 Prozent Wachstum rechnet. Onlineumsätze machen bereits etwa ein Siebtel des Einzelhandels aus – Tendenz steigend. Die Vorteile des E‑Commerce (24/7-Verfügbarkeit, schnelle Lieferung, größere Auswahl, niedrigere Preise, einfache Retouren) haben Konsumgewohnheiten dauerhaft verändert; in Kategorien wie Bekleidung und Elektronik ist Onlinekauf bereits Standard.

Besonders dynamisch sind preisaggressive Plattformen aus Asien: Temu, Shein und AliExpress erreichten im zweiten Quartal einen Rekordanteil von 5,3 Prozent am deutschen Onlineumsatz und steigerten ihre Erlöse gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro. Studien (IW Consult) schätzen, dass der stationäre Handel jährlich rund 2,5 Milliarden Euro an Umsätzen an diese Anbieter verliert; der HDE schreibt dem Duo Temu/Shein etwa ein Drittel des Onlinewachstums 2026 zu. Das starke Preisbewusstsein stärkt zudem Discounter und Billigketten wie Action oder Woolworth, was laut IFH Köln zu einem „Verlust der Mitte“ führt: Einstiegspreissegmente sowie Premium- und Luxusangebote wachsen, während mittlere Preislagen unter Druck geraten.

Die Stimmung im Handel verschlechtert sich: 63 Prozent der Händler berichten über eine Verschlechterung ihrer Geschäftslage im ersten Halbjahr; zwei Drittel erwarten 2026 Rückgänge. Insolvenzen erreichten 2025 den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt; 2026 blieb das Niveau hoch. Angesichts sinkender Kundenfrequenz (knapp 80 Prozent berichten von Rückgängen) fordert der HDE liberalere Regelungen für verkaufsoffene Sonntage – unterstützt von der DIHK –, um dem stationären Handel dringend benötigte Frequenzimpulse zu verschaffen. Insgesamt zeichnet sich ein Strukturwandel ab, der politische Antworten genauso erfordert wie strategische Anpassungen der Branche.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 255,0EUR auf Nasdaq (16. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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