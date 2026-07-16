Westwing stärkt Kurs: Aktienrückkäufe und Halbjahresbericht am 6. August

Finanzbericht: Das Unternehmen kündigt die Veröffentlichung des Konzern-Halbjahresberichts (Q2) für den 6. August 2026 an. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar sein; deutsche Dokumente werden unter https://ir.westwing.com/de/publikationen/berichte abrufbar sein, die englischen Entsprechungen unter https://ir.westwing.com/publications/reports. Die frühzeitige Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins entspricht den Transparenzpflichten gegenüber dem Kapitalmarkt und gibt Analysten und Investoren Planungssicherheit vor der Berichtssaison.

Die Westwing Group SE hat zwei Pflichtmitteilungen veröffentlicht, die Investoren über den bevorstehenden Halbjahresbericht und den Fortschritt des laufenden Aktienrückkaufprogramms informieren. Beide Mitteilungen wurden am 13. Juli 2026 über den EQS-Newsservice verbreitet und folgen den gesetzlichen Vorgaben – darunter §§ 114, 115, 117 WpHG sowie die einschlägigen Bestimmungen der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052.

Aktienrückkauf: Parallel meldet Westwing die Ergebnisse der Rückkäufe im Zeitraum 6. bis 10. Juli 2026. Insgesamt wurden in dieser Woche 27.550 Stückaktien zurückerworben; die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen 15,8094 EUR und 16,6192 EUR, der aggregierte Durchschnittspreis für die Woche beträgt 16,1493 EUR. Aufgeschlüsselt nach Tagen: 6. Juli 5.050 Aktien (16,6192 EUR), 7. Juli 5.200 (16,3454 EUR), 8. Juli 5.350 (16,0686 EUR), 9. Juli 5.750 (16,0007 EUR) und 10. Juli 6.200 (15,8094 EUR). Seit Beginn des Rückkaufprogramms zum 9. Februar 2026 hat Westwing damit insgesamt 457.974 Aktien erworben. Die Käufe erfolgten ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handel durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut.

Einordnung: Die Rückkäufe dienen typischerweise der Kapitalallokation, der Unterstützung des Aktienkurses und der Erhöhung des Ergebnis je Aktie (EPS), indem die Anzahl der umlaufenden Aktien reduziert wird. Für Aktionäre signalisiert das Management Vertrauen in die Unternehmensbewertung; Marktrisiken und Liquiditätsauswirkungen bleiben jedoch zu beobachten. Der anstehende Halbjahresbericht am 6. August wird entscheidende Zahlen liefern – insbesondere zu Umsatzentwicklung, Profitabilität und der Wirkung von Kostenmaßnahmen sowie des Rückkaufprogramms auf die Finanzkennzahlen. Anleger sollten die Berichte und die ergänzenden Detailangaben auf der Investor-Relations-Seite von Westwing aufmerksam verfolgen.

Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,65EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

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