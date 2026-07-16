Bastei Lübbe: Umsatz steigt, Marge fällt drastisch – Anleger alarmiert

Treiber des Umsatzzuwachses waren klassische Bestseller und Akquisitionen: Das Segment Buch legte von 107,0 auf 111,4 Millionen Euro zu, gestützt etwa durch Neuerscheinungen von Dan Brown und Ken Follett sowie starke Kinderbuchverkäufe bei Jeff Kinney. Die Community-getriebenen Imprints (LYX, Community Editions, ONE) konnten das Vorjahreshoch nach dem Prime-Erfolg „Maxton Hall“ nicht wiederholen; ihr Anteil sank von 39 auf 30 Prozent und verursachte merklichen Margendruck.

Bastei Lübbe hat im Geschäftsjahr 2025/26 trotz schwieriger Marktbedingungen den Umsatz ausgebaut, gleichzeitig aber deutlich an Profitabilität eingebüßt. Der Konzernumsatz stieg um 3,8 Prozent auf 118,4 Millionen Euro (Vorjahr: 114,0 Mio.), das EBIT fiel hingegen auf 9,3 Millionen Euro nach 17,1 Millionen im Vorjahr, die EBIT-Marge schrumpfte von 15,0 auf 7,9 Prozent. Vorstandsvorsitzender Soheil Dastyari betont, das Unternehmen habe in Wachstum und Zukunftsprojekte investiert, musste jedoch marktbedingt margenschwächeren Umsatz gegen margenstarke Erträge „tauschen“.

Belastend wirkten ein ungünstiger Produktmix mit höherem Anteil aufwendig produzierter Printausgaben, gestiegene Material- und Honorarkosten sowie erhöhte sonstige betriebliche Aufwendungen für IT, Marketing und Zukunftsinvestitionen. Der Materialaufwand kletterte um 8,7 Millionen Euro auf 64,2 Millionen; die Materialaufwandsquote stieg von 48,7 auf 54,2 Prozent. Personalaufwand blieb mit 22,7 Millionen stabil. Die Folge: Rückgang der Rohertragsmarge und ein Konzernergebnis nach Steuern von 6,4 Millionen Euro (Vorjahr: 11,4 Mio.), Ergebnis je Aktie 0,48 Euro.

Finanziell präsentierte sich der Konzern robust: Free Cashflow 9,1 Millionen Euro, operativer Cashflow 10,8 Millionen; Eigenkapitalquote 60,5 Prozent, Nettofinanzvermögen 11,7 Millionen Euro. Bilanzseitig schlug eine erfolgsneutrale Wertminderung der Beteiligung an der Räder GmbH in Höhe von 5,0 Millionen zu Buche.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 0,25 Euro je Aktie vor (Vorjahr 0,36 Euro), was 50 Prozent der Ausschüttungsquote entspricht. Für 2026/27 prognostiziert das Management leichtes Umsatzwachstum auf 118–122 Millionen Euro und eine deutlich überproportionale EBIT-Steigerung auf 10–12 Millionen Euro; die EBIT-Marge soll wieder Richtung zehn Prozent klettern.

Montega bestätigt in einer Studie das Kaufen-Rating, senkt allerdings das 12‑Monats-Kursziel auf 12,00 Euro (zuvor 13,00 Euro). Analysten heben gesteigerte Cashflows und das starke Programm hervor, verweisen aber auf kurzfristigen Margendruck durch Mixeffekte.

Die Strategie setzt auf Portfolio- und Digitalisierungsoffensiven: Mit Akquisitionen wie Papertoons, dem Ausbau des Siebten Himmel-Stores sowie dem neuen Imprint Pfaueninsel und dem Audioproduct shelfie.audio will Lübbe Ertragsquellen diversifizieren und das Digitalgeschäft stärken. Kurzfristig hängt die Erholung der Marge jedoch von der Umsetzung der Kostensenkungsprogramme, einer Optimierung des Druckvolumens und dem Comeback margenstarker Community-Titel ab. Anleger sollten die Umsetzungsgeschwindigkeit genau beobachten. Ratingagenturen und Investoren werden die Profitabilitätswende in den kommenden Quartalen beobachten genau.

Die Bastei Luebbe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,91EUR auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar